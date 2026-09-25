Терехов предлагает повысить минимальную заработную плату и пенсию в Госбюджете на 2027 год

Игорь Терехов. Фото: Игорь Терехов/Facebook

Председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов представил предложения АПГО к государственному бюджету на 2027 год. Речь идет, в частности, о дополнительном финансировании восстановления и поддержки прифронтовых громад, сохранении их финансовой устойчивости, энергетической устойчивости, социальной сфере и реализации ключевых инфраструктурных проектов.

Об этом сообщает Ассоциация прифронтовых городов и громад, передает Новини.LIVE.

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Терехов призвал увеличить финансирование прифронтовых громад

"Вопросы, которые мы обсуждаем, напрямую касаются финансовой устойчивости наших громад, поддержки людей и бизнеса, а также тех решений, которые необходимо было принять еще вчера. Люди в наших громадах ждут конкретных решений со стороны государства", — отметил Терехов.

По его словам, потребность прифронтовых громад в дополнительном финансировании составляет почти 67 млрд грн. В то же время 34 громады подали 51 приоритетный проект государственных инвестиций общей стоимостью около 8,4 млрд грн. Это проекты в сфере водоснабжения и водоотведения, энергетики, медицины, укрытий, жилья и коммунальной инфраструктуры.

"Мы пришли не с перечнем пожеланий. Специалисты Ассоциации просчитали практически каждое из предложенных направлений. На сегодняшний день у нас есть пакет предложений на 75 миллиардов гривен. За этой цифрой стоят очень конкретные вещи: водопроводы и системы водоотведения, больницы, укрытия, энергетика, жилье и коммунальная инфраструктура. То есть объекты, от которых в прямом смысле зависит, останутся ли люди в своих громадах и смогут ли эти громады нормально функционировать", — подчеркнул председатель АПМГ.

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Среди ключевых предложений: оставить 64 % НДФЛ в бюджетах прифронтовых громад для финансирования коммунальной инфраструктуры, общественного транспорта, аварийных ремонтов, энергетической и социальной инфраструктуры; не применять реверсную дотацию к громадах, которые постоянно работают в условиях войны; увеличить финансирование укрытий в учебных заведениях и государственные инвестиции в медицину; предусмотреть достаточные ресурсы на социальные услуги, поддержку семей с детьми, людей с инвалидностью, критическую инфраструктуру, энергетическую устойчивость и т. д.

Игорь Терехов также предлагает повысить минимальную заработную плату с предусмотренных в проекте бюджета 9546 грн как минимум до 10 тыс. грн, а минимальную пенсию — до 6 тыс. грн.

Отдельный блок предложений касается образования. По словам главы АПМГ, образовательную субвенцию необходимо увеличить как минимум на 25 млрд грн. Это должно позволить уже со следующего учебного года начать повышение минимальной зарплаты учителей.

"Поддержка тех, кто сегодня остается и работает рядом с зоной боевых действий, — это одновременно и вопрос нынешней устойчивости, и вопрос будущего этих территорий", — отметил Терехов.

Он сообщил, что Ассоциация продолжает собирать предложения от громад, прорабатывать их и формировать единый пакет для дальнейшей работы с Кабинетом министров и Верховной Радой.

"Громады лучше всего видят потребности людей и территорий. Правительство формирует государственный бюджет и государственную политику, а парламент принимает окончательные решения. И наша задача — сделать так, чтобы в этом процессе голос прифронтовых громад не затерялся. Ведь от всех этих цифр, в конечном счете, зависит самое главное. Способность наших громад работать, восстанавливаться и обеспечивать нормальную жизнь для людей, где до сих пор ситуация самая тяжелая", — подытожил Игорь Терехов.

Новини.LIVE сообщали, что мэр Харькова Игорь Терехов призывает пересмотреть соцстандарты и расходы на медицину. Среди основных предложений — увеличить финансирование на восстановление и поддержку прифронтовых громад, обеспечить их финансовую устойчивость, укрепить энергетическую инфраструктуру, развивать социальную сферу и реализовывать приоритетные инфраструктурные проекты.

Мы писали, что он также подчеркнул необходимость отдельно проработать проблемы ОСМД в прифронтовых громадах. Среди предложений — создание при Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины рабочей группы с участием представителей ОСМД и органов власти.