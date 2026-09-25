Терехов ініціював законопроєкт про нову підтримку ВПО

Ігор Терехов. Фото: Ігор Терехов/Facebook

Стало відомо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає перехід від окремих виплат і статусів для внутрішньо переміщених осіб до комплексної системи державної підтримки. Документ пропонує створити єдиний маршрут супроводу ВПО — від евакуації до інтеграції в нову громаду або безпечного повернення додому.

Про це повідомила Асоціація прифронтових міст і громад, яку очолює Харківський міський голова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

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Для дітей ВПО пропонують запровадити новий статус

У законопроєкті передбачається надання статусу внутрішньо переміщених осіб дітям, які народилися вже після переміщення їхніх родин.

"Документ пропонує визнавати внутрішньо переміщеними дітей, які народилися вже після переміщення родини. Наразі чинне законодавство фактично не надає їм такого статусу, що створює ситуацію, коли двоє дітей з однієї родини мають різний обсяг прав", — йдеться в джерелі.

Збільшення виплат та скасування майнових перепон

Законопроєкт передбачає підвищення соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам до рівня базової соціальної допомоги. Також пропонується протягом перших шести місяців після переміщення не враховувати доходи родини під час призначення допомоги.

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"Людина, яка вчора виїхала з-під обстрілу, не повинна в перший місяць доводити державі, що вона достатньо бідна для того, щоб отримувати допомогу", — заявив очільник Терехов.

Автори ініціативи також пропонують переглянути майнові критерії для отримання виплат. Зокрема, придбання квартири без ремонту, недобудованого будинку або земельної ділянки вартістю до 2 млн грн, а також банківський депозит до 2 млн грн не повинні автоматично ставати підставою для припинення допомоги.

"Держава також не має припиняти виплати без попередження – людина має отримати конкретну причину рішення не пізніше, ніж за 10 днів", — повідомляє АПМГ.

ВПО можуть дозволити відмовлятися від житла на ТОТ

Законопроєкт пропонує надати переселенцям можливість добровільно відмовитися від житла або своєї частки в ньому на користь держави.

"Це дозволить переселенцям, які втратили доступ до свого майна через війну, отримати компенсацію на придбання нового житла в безпечних регіонах, а не залишатися в правовій безвиході, коли формальна власність унеможливлює отримання державної допомоги", — повідомляє Асоціація прифронтових міст і громад.

Пропонують створити єдиний маршрут підтримки

Однією з ключових пропозицій є створення системи супроводу ВПО за принципом "єдиного входу".

"Для цього повноважний державний орган має визначити Координаційний центр ВПО, який займатиметься маршрутом: житло, соціальні послуги, працевлаштування, перекваліфікація, освіта для дітей, медична та інше необхідна допомога", — йдеться в джерелі.

Для працевлаштування ВПО хочуть залучити приватні агентства

Законопроєкт також передбачає залучення приватних агентств зайнятості до працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

За працевлаштування людини агентство пропонується винагороджувати сумою в розмірі однієї мінімальної заробітної плати. Ще дві мінімальні зарплати воно зможе отримати, якщо працівник безперервно працюватиме у роботодавця щонайменше шість місяців. Повідомляється, що для дефіцитних і критично дефіцитних професій передбачаються підвищені коефіцієнти.

"Наше завдання — не зробити ВПО постійним отримувачем допомоги, а дати людині можливість якнайшвидше повернути собі самостійність", — наголосив Ігор Терехов.

Окремо пропонується посилити підтримку людей похилого віку, осіб з інвалідністю та тих, хто потребує постійного догляду. Зокрема, йдеться про поєднання соціальних послуг із проживанням та державне фінансування стаціонарного догляду за принципом "гроші ходять за людиною".

"Якщо ми будемо рухатись разом – парламент, громади, держава і самі представники ВПО – цей законопроєкт має всі шанси стати не просто ще одним законом, а реально працюючою системою підтримки людей. А це сьогодні найголовніше", — підсумував Ігор Терехов.

Зазначається, що поданий законопроєкт є результатом спільної кропіткої роботи Асоціації прифронтових міст та громад, народних депутатів, юристів та експертів соціальної сфери тощо.

Новини.LIVE писали, що голова АПМГ Ігор Терехов також представив пропозиції Асоціації до проєкту державного бюджету на 2027 рік. Серед них — додаткове фінансування відновлення та підтримки прифронтових громад, збереження їхньої фінансової спроможності, посилення енергетичної стійкості, розвиток соціальної сфери та реалізація пріоритетних інфраструктурних проєктів.

Ми інформували, що він представив пропозиції Асоціації до проєкту Державного бюджету України на 2027 рік. Серед них — збільшення фінансування відновлення та підтримки прифронтових громад, збереження їхньої фінансової спроможності, посилення енергетичної стійкості, розвиток соціальної сфери та реалізація пріоритетних інфраструктурних проєктів.