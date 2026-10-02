Терехов предупредил о тяжелом отопительном сезоне в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Харьков подвергся удару тремя управляемыми авиабомбами, предположительно КАБ-250. В результате попаданий в частные дома погибли два человека, ещё около 20 получили ранения. Мэр Игорь Терехов заявил, что Россия усиливает удары в преддверии отопительного сезона, который, по его словам, будет очень тяжелым.

Об этом Терехов рассказал во время беседы с журналистами Новини.LIVE.

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Последствия удара по Харькову

По словам мэра, попадания зафиксировали в трёх местах. Один человек погиб в Слободском районе, ещё один — в Немишлянском. Пострадали около 20 человек.

"Было три попадания КАБ. Предположительно, это КАБ-250.Попадания пришлись на частные жилые дома. На данный момент у нас есть три места, в которые попали ракеты, и двое человек, которые, к сожалению, погибли. Но сейчас продолжаются поисково-спасательные работы", — сказал Терехов.

В результате атаки разрушено и повреждено около 50 частных домов. Также пострадали офисные помещения и сети электроснабжения. На местах работают спасатели и коммунальные службы.

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Кроме того, в Киевском районе города зафиксировали попадание FPV-дрона. В результате атакисгорел автомобиль и был повреждён фасад многоэтажного жилого дома.

Харьков готовится к отопительному сезону

Терехов заявил, что российские удары по Харькову и другим городам происходят волнами, а в последнее время их усиление наблюдается в преддверии отопительного сезона.

"Мы действительно наблюдаем наращивание ударов как по Харькову, так и по другим городам в преддверии отопительного сезона. Что я могу сказать, это будет очень тяжелый отопительный сезон", — отметил мэр.

В то же время он подчеркнул, что город продолжает готовиться к отопительному сезону.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что российские КАБы попали в частный сектор двух районов Харькова. Один из ударов разрушил жилой дом, также были повреждены десятки домовладений, офисные здания, учебное заведение и автомобили.

Также Новини.LIVE писал о подготовке Харькова к отопительному сезону в условиях постоянных российских атак. В городе прорабатывают различные сценарии на случай повреждения энергетической инфраструктуры и развивают автономные источники питания.