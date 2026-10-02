Терехов попередив про важкий опалювальний сезон у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Харків зазнав удару трьома керованими авіабомбами, попередньо КАБ-250. Внаслідок влучань у приватні будинки загинули двоє людей, ще близько 20 отримали поранення. Мер Ігор Терехов заявив, що росія нарощує удари напередодні опалювального сезону, який, за його словами, буде дуже важким.

Про це Терехов розповів під час спілкування з журналістами Новини.LIVE.

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Наслідки удару по Харкову

За словами мера, влучання зафіксували у трьох локаціях. Одна людина загинула у Слобідському районі, ще одна — у Немишлянському. Постраждали близько 20 людей.

"Було влучання трьох КАБ-у. Попереднє це КАБ-250.

Було влучання по приватних житлових будинках. На теперішній час ми маємо по трьох локаціях, в які були влучені, двоє людей, які, на жаль, загинули. Але зараз триває пошуково-рятувальна робота", — сказав Терехов.

Внаслідок атаки зруйновано та пошкоджено близько 50 приватних будинків. Також постраждали офісне приміщення та мережі електропостачання. На місцях працюють рятувальники та комунальні служби.

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Крім того, у Київському районі міста зафіксували влучання FPV-дрона. Внаслідок атаки згорів автомобіль та був пошкоджений фасад багатоповерхового житлового будинку.

Харків готується до опалювального сезону

Терехов заявив, що російські удари по Харкову та інших містах відбуваються хвилями, а останнім часом їхнє посилення спостерігається напередодні опалювального сезону.

"Ми бачимо дійсно нарощування ударів і по місту Харкову, і по інших містах напередодні опалювального сезону. Що я можу сказати, буде дуже важкий опалювальний сезон", — зазначив мер.

Водночас він наголосив, що місто продовжує готуватися до проходження опалювального сезону.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що російські КАБи влучили у приватний сектор двох районів Харкова. Один із ударів зруйнував житловий будинок, також були пошкоджені десятки домоволодінь, офісні будівлі, навчальний заклад та автомобілі.

Також Новини.LIVE писав про підготовку Харкова до опалювального сезону в умовах постійних російських атак. У місті опрацьовують різні сценарії на випадок пошкодження енергетики та розвивають автономні джерела живлення.