Харьков не получил от государства субвенции на восстановление — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Мэр Игорь Терехов заявил, что бюджета Харькова недостаточно для одновременного финансирования восстановления, социальных программ и строительства подземных школ. Харьков не получал от государства субвенций на восстановление и реконструкцию города. Об этом он заявил 26 августа, в среду.

Об этом мэр Харькова сообщил во время общения с журналистами, передает корреспондентка Новини.LIVE Анна Шоферова. Реклама

Харьков просит о государственной программе восстановления города

По словам городского головы Игоря Терехова, отдельные городские объекты могут получать государственное софинансирование. Однако, по его мнению, этого недостаточно для полноценного восстановления Харькова, который подвергся значительным разрушениям из-за российских обстрелов.

"Такого еще не было — ни копейки сегодня мы не получили от государства в качестве субвенции на восстановление и реконструкцию города Харькова", — заявил мэр.

Терехов подчеркнул, что городу необходима отдельная полноценная государственная программа, которая позволила бы системно финансировать восстановление поврежденной инфраструктуры.

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В то же время городской бюджет должен покрывать и другие важные нужды. Среди них — социальная поддержка жителей и создание безопасных условий для обучения детей.

В частности, Игорь Терехов о потребности города в подземных школах. По его словам, для организации комбинированного формата обучения Харькову необходимо дополнительно построить около 10 таких заведений.

Для того чтобы все ученики имели возможность полноценно учиться очно, городу, по оценке мэра, необходимо еще около 20–30 школ.

Последние новости Харькова

Новини.LIVE писали, что финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что мэр Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов справедливо предлагает снизить НДС на социально важные товары, в частности продукты питания, до 5%. По его оценке, это позволит потребителям сэкономить до 1,5 тыс. грн, или около 10% совокупных доходов.

Также недавно Игорь Терехов подчеркнул, что после возвращения с фронта военнослужащие должны без лишней бюрократии получать статус ветерана, доступ к жилищным программам и возможности трудоустройства с достойной оплатой. По его словам, ветеранам важно обеспечить не только надлежащее оформление документов, но и реальные условия для полноценной жизни, работы и адаптации после службы.