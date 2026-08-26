Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Терехов справедливо предлагает снизить НДС на социальные товары до 5%: эксперт

Терехов справедливо предлагает снизить НДС на социальные товары до 5%: эксперт

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 16:19
Терехов справедливо предлагает снизить НДС на товары социального назначения до 5 %: эксперт
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: АПМГ

Мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов справедливо предлагает снизить НДС на социально значимые товары, в частности, продукты питания, до 5%. Экономия потребительских расходов может составить до 1,5 тыс. грн или 10% от совокупных доходов.

Об этом заявил экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, приведя соответствующие расчеты, передает Новини.LIVE.

Реклама

Кущ: снижение НДС до 5% может сэкономить украинцам до 1,5 тыс. грн

Эксперт предложил рассчитать влияние введения многоступенчатой ставки НДС на социальные товары и коммунальные услуги, о чем недавно говорил Игорь Терехов.

"Возьмем семью пенсионеров с совокупным доходом на уровне 15 тыс. грн в месяц (пенсии). Коммунальные услуги могут составлять 2–2,5 тыс. грн в месяц, и такая сумма не будет покрываться субсидиями. Введение нулевой ставки НДС на коммунальные услуги, поставки газа и электроэнергии для населения позволит такому домохозяйству сэкономить 300–400 гривен в месяц. При доле расходов на продукты питания и лекарства на уровне 70% экономия по льготной ставке налога (5%) может составить от 500 до тысячи гривен в месяц (в зависимости от перечня льготных товаров)", — подсчитал Кущ.

В совокупности, по его словам, экономия потребительских расходов может составить до 1,5 тыс. грн или 10% от совокупных доходов. Это значительная экономия для указанных домохозяйств и, в то же время, стимулирование платежеспособного спроса (а также возможность приобрести больше качественных и полезных товаров и лекарств).

Читайте также:

Экономист добавил, что указанная льгота чрезвычайно важна именно для наиболее незащищенных слоев населения — пенсионеров. По мере роста доходов домохозяйств влияние этой льготы на их платежеспособность несколько снижается, но все равно остается достаточно существенным.

"И в контексте льготной ставки на социальные товары украинского производства здесь речь идет не только о стимулировании внутреннего платежеспособного спроса, но и о защите внутреннего рынка и украинских товаропроизводителей (что очень важно в контексте тотального захвата украинского внутреннего рынка импортом). За счёт льготной ставки НДС украинские социальные товары получают ценовой конкурентный фактор", — отметил аналитик.

В заключение Кущ привел цитату Терехова о том, что во многих странах существует четкий перечень социально значимых продуктов питания: "Мы предлагаем снизить НДС на такие товары до 5 % и урегулировать торговую наценку, чтобы она не завышалась. Подобные примеры эффективно работают в Германии, Франции, Чехии".

Как писали Новини.LIVE, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что ветераны после возвращения с фронта должны без лишней бюрократии получать статус, жилье и возможность трудоустройства. Он подчеркнул необходимость масштабной государственной жилищной программы.

Кроме того, Терехов заявил, что даже во время войны люди должны чувствовать поддержку и защищенность. По его словам, власть должна помогать украинцам преодолевать социальные проблемы, отчаяние и желание покидать свои громады.

Харьков Игорь Терехов цены на продукты скидки Алексей Кущ
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации