Терехов справедливо предлагает снизить НДС на товары социального назначения до 5 %: эксперт

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: АПМГ

Мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов справедливо предлагает снизить НДС на социально значимые товары, в частности, продукты питания, до 5%. Экономия потребительских расходов может составить до 1,5 тыс. грн или 10% от совокупных доходов.

Об этом заявил экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, приведя соответствующие расчеты, передает Новини.LIVE.

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Кущ: снижение НДС до 5% может сэкономить украинцам до 1,5 тыс. грн

Эксперт предложил рассчитать влияние введения многоступенчатой ставки НДС на социальные товары и коммунальные услуги, о чем недавно говорил Игорь Терехов.

"Возьмем семью пенсионеров с совокупным доходом на уровне 15 тыс. грн в месяц (пенсии). Коммунальные услуги могут составлять 2–2,5 тыс. грн в месяц, и такая сумма не будет покрываться субсидиями. Введение нулевой ставки НДС на коммунальные услуги, поставки газа и электроэнергии для населения позволит такому домохозяйству сэкономить 300–400 гривен в месяц. При доле расходов на продукты питания и лекарства на уровне 70% экономия по льготной ставке налога (5%) может составить от 500 до тысячи гривен в месяц (в зависимости от перечня льготных товаров)", — подсчитал Кущ.

В совокупности, по его словам, экономия потребительских расходов может составить до 1,5 тыс. грн или 10% от совокупных доходов. Это значительная экономия для указанных домохозяйств и, в то же время, стимулирование платежеспособного спроса (а также возможность приобрести больше качественных и полезных товаров и лекарств).

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Экономист добавил, что указанная льгота чрезвычайно важна именно для наиболее незащищенных слоев населения — пенсионеров. По мере роста доходов домохозяйств влияние этой льготы на их платежеспособность несколько снижается, но все равно остается достаточно существенным.

"И в контексте льготной ставки на социальные товары украинского производства — здесь речь идет не только о стимулировании внутреннего платежеспособного спроса, но и о защите внутреннего рынка и украинских товаропроизводителей (что очень важно в контексте тотального захвата украинского внутреннего рынка импортом). За счёт льготной ставки НДС украинские социальные товары получают ценовой конкурентный фактор", — отметил аналитик.

В заключение Кущ привел цитату Терехова о том, что во многих странах существует четкий перечень социально значимых продуктов питания: "Мы предлагаем снизить НДС на такие товары до 5 % и урегулировать торговую наценку, чтобы она не завышалась. Подобные примеры эффективно работают в Германии, Франции, Чехии".

Как писали Новини.LIVE, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что ветераны после возвращения с фронта должны без лишней бюрократии получать статус, жилье и возможность трудоустройства. Он подчеркнул необходимость масштабной государственной жилищной программы.

Кроме того, Терехов заявил, что даже во время войны люди должны чувствовать поддержку и защищенность. По его словам, власть должна помогать украинцам преодолевать социальные проблемы, отчаяние и желание покидать свои громады.