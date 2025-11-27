Харьков может стать первым городом с офисом международного реестра убытков

Игорь Терехов. Фото: кадр из видео

Городской голова Харькова Игорь Терехов хочет, чтобы его город стал первым, где заработает международный реестр убытков. Во время встречи в Страсбурге на Конгрессе местных и региональных властей он предложил открыть офис именно в Харькове.

Об этом Игорь Терехов рассказал в интервью Новини.LIVE.

Международный реестр убытков

"Я предложил генеральному секретарю Совета местных советов, который работает сегодня и ведет реестр убытков для Украины, чтобы Харьков стал пилотным проектом, открыть офис для того, чтобы мы регистрировали на территории города Харькова и Харьковской области вообще, вели реестр убытков. Это очень важно", — отметил Терехов.

По его словам, тогда люди будут получить финансовую помощь и компенсацию. Он говорит, что это не одномоментно, поскольку это средства, но важно для Харькова и всех городов, которые подверглись разрушению.

Напомним, Терехов сообщил, что в Харькове разрушено более 9 тысяч жилых домов в результате российских обстрелов.

Ранее городской голова Харькова сообщил, что его город сохраняет устойчивость бизнес-среды.