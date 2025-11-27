Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Терехов хочет, чтобы в Харькове был международный реестр убытков

Терехов хочет, чтобы в Харькове был международный реестр убытков

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 21:07
Харьков может стать первым городом с офисом международного реестра убытков
Игорь Терехов. Фото: кадр из видео

Городской голова Харькова Игорь Терехов хочет, чтобы его город стал первым, где заработает международный реестр убытков. Во время встречи в Страсбурге на Конгрессе местных и региональных властей он предложил открыть офис именно в Харькове.

Об этом Игорь Терехов рассказал в интервью Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Международный реестр убытков

"Я предложил генеральному секретарю Совета местных советов, который работает сегодня и ведет реестр убытков для Украины, чтобы Харьков стал пилотным проектом, открыть офис для того, чтобы мы регистрировали на территории города Харькова и Харьковской области вообще, вели реестр убытков. Это очень важно", — отметил Терехов.

По его словам, тогда люди будут получить финансовую помощь и компенсацию. Он говорит, что это не одномоментно, поскольку это средства, но важно для Харькова и всех городов, которые подверглись разрушению.

Напомним, Терехов сообщил, что в Харькове разрушено более 9 тысяч жилых домов в результате российских обстрелов.

Ранее городской голова Харькова сообщил, что его город сохраняет устойчивость бизнес-среды.

война Харьков Игорь Терехов реестр разрушения
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации