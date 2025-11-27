Видео
Україна
Терехов раскрыл, остается ли бизнес работать в Харькове

Терехов раскрыл, остается ли бизнес работать в Харькове

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 15:06
Бизнес остается в Харькове - Терехов объяснил ситуацию
Игорь Терехов. Фото: Facebook Игоря Терехова

Харьков сохраняет удивительную устойчивость бизнес-среды. Предприниматели не покидают город, даже несмотря на ежедневные обстрелы и угрозы.

Об этом рассказал городской голова Игорь Терехов в интервью для Новини.LIVE.

Читайте также:

Бизнес остается в Харькове

По словам мэра, большинство харьковских предпринимателей остались в городе даже после прямых попаданий по их заведениям и производственным помещениям. Несмотря на разрушения, они восстанавливали свое дело и продолжали работать в условиях прифронтового города.

Терехов подчеркнул, что благодарен горожанам за их выдержку и преданность Харькову. Он отметил, что даже те бизнесы, которые временно релоцировались, не разрывают связь с городом.

"Да, кто-то переехал, но они приезжают в Харьков, и всегда звонят, и пишут. Они живут Харьковом и мечтают вернуться", — добавил мэр.

Городская власть, со своей стороны, постоянно общается как с малыми предпринимателями, так и с крупными промышленными компаниями, чтобы поддержать их присутствие в Харькове.

Напомним, что Игорь Терехов рассказал, что Харьков ввел беспрецедентные льготы для бизнеса. В городе полностью отменили все местные налоги и сборы.

Ранее городской голова объяснил, почему в Харькове тщательно заботятся о чистоте. По его словам, это уже традиция и "фишка".

Харьков обстрелы Игорь Терехов бизнес война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
