Бизнес остается в Харькове - Терехов объяснил ситуацию

Харьков сохраняет удивительную устойчивость бизнес-среды. Предприниматели не покидают город, даже несмотря на ежедневные обстрелы и угрозы.

Об этом рассказал городской голова Игорь Терехов в интервью для Новини.LIVE.

Бизнес остается в Харькове

По словам мэра, большинство харьковских предпринимателей остались в городе даже после прямых попаданий по их заведениям и производственным помещениям. Несмотря на разрушения, они восстанавливали свое дело и продолжали работать в условиях прифронтового города.

Терехов подчеркнул, что благодарен горожанам за их выдержку и преданность Харькову. Он отметил, что даже те бизнесы, которые временно релоцировались, не разрывают связь с городом.

"Да, кто-то переехал, но они приезжают в Харьков, и всегда звонят, и пишут. Они живут Харьковом и мечтают вернуться", — добавил мэр.

Городская власть, со своей стороны, постоянно общается как с малыми предпринимателями, так и с крупными промышленными компаниями, чтобы поддержать их присутствие в Харькове.

Напомним, что Игорь Терехов рассказал, что Харьков ввел беспрецедентные льготы для бизнеса. В городе полностью отменили все местные налоги и сборы.

Ранее городской голова объяснил, почему в Харькове тщательно заботятся о чистоте. По его словам, это уже традиция и "фишка".