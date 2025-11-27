Харків може стати першим містом з офісом міжнародного реєстру збитків

Ігор Терехов. Фото: кадр з відео

Міський голова Харкова Ігор Терехов хоче, аби його місто стало першим, де запрацює міжнародний реєстр збитків. Під час зустрічі у Страсбурзі на Конгресі місцевих та регіональних влад він запропонував відкрити офіс саме у Харкові.

Про це Ігор Терехов розповів в інтервʼю Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Міжнародний реєстр збитків

"Я запропонував генеральному секретарю Ради місцевих рад, який працює сьогодні і веде реєстр збитків для України, щоб Харків став пілотним проєктом, відкрити офіс для того, щоб ми реєстрували на території міста Харкова і Харківської області взагалі, вели реєстр збитків. Це дуже важливо", — зауважив Терехов.

За його словами, тоді люди будуть отримати фінансову допомогу і компенсацію. Він каже, що це не одномоментно, оскільки це кошти, але важливо для Харкова та всіх міст, які зазнали руйнації.

Нагадаємо, Терехов повідомив, що у Харкові зруйновано понад 9 тисяч житлових будинків внаслідок російських обстрілів.

Раніше міський голова Харкова повідомив, що його місто зберігає стійкість бізнес-середовища.