Игорь Терехов рассказал о масштабных разрушениях в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов. Иллюстративное фото: Терехов/Facebook

Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал о масштабах разрушений в Харькове в результате массированных атак России. Он отметил, что в городе разрушено более 9 тысяч жилых домов.

Об этом Игорь Терехов сказал в интервью для Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Терехов о масштабах разрушений в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о разрушениях, которым подвергся город во время полномасштабной войны России против Украины.

По информации городского головы, около 160 тысяч харьковчан остались без крыши над головой. Терехов отметил, что ни один другой крупный город Украины не претерпел таких масштабов разрушений во время войны.

Кроме того, Терехов добавил, что в Харькове разрушено более 9 тысяч жилых домов, половина из них — многоэтажки, половина — частные дома.

"Сегодня невозможно не восстанавливать, потому что это эмоции людей, это люди, которые возвращаются в свои дома. Сегодня 160 тысяч харьковчан без крыши над головой. Таких разрушений, как в Харькове, не пережил ни один город в Украине.

Нужно отстраивать, нужно возвращать людей. И это целый комплекс, чтобы люди возвращались. Это, прежде всего, жилье, работа, детские сады, школы, вузы", — подчеркнул Терехов.

При этом он добавил, что отдельные дома восстанавливают почти с нуля, другие приходится сносить, потому что ремонту они не подлежат. Один из таких объектов город восстанавливал полтора года, и жители уже заселяются.

Недавно Игорь Терхов рассказал, как харьковчане переживали первые дни полномасштабной войны России против Украины.

Также мэр Харькова раскрыл, остаются ли предприниматели работать в городе, несмотря на массированные атаки РФ и масштабные разрушения.