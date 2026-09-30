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Главная Харьков Терехов: Мы зарегистрировали в Раде два законопроекта для усиления соцзащиты украинцев

Терехов: Мы зарегистрировали в Раде два законопроекта для усиления соцзащиты украинцев

Ua ru
30 сентября 2026 16:07
Терехов: Мы зарегистрировали в Раде два законопроекта для усиления соцзащиты украинцев
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: АПГГ

Мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов сообщил о регистрации в Верховной Раде двух законопроектов. Они направлены на борьбу с бедностью и усиление социальной поддержки украинцев.

Об этом Терехов написал в своём блоге для "Укрінформу", передаёт Новини.LIVE.

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Терехов анонсировал два законопроекта о борьбе с бедностью и поддержке ВПЛ

Речь идет о законопроекте №16069 о снижении НДС на продукты питания, лекарственные средства, детские и другие социально значимые товары, а также №16096 об усилении поддержки внутренне перемещенных лиц. Законодательные инициативы в АПГГ готовили совместно с профильными экспертами и народными депутатами, в частности представителями межфракционных объединений "ВПЛ України" и "Прифронтові території".

Терехов подчеркнул, что необходимость таких решений продиктована масштабами бедности в стране. По приведенной им оценке Всемирного банка, в 2025 году за чертой бедности находились 41,6% населения Украины.

"Украинцы взяли на себя огромные обязательства перед государством. Они защищают его с оружием в руках, лечат и обучают под обстрелами, поддерживают работу предприятий, восстанавливают сети. Теряют близких, здоровье, дома. Государство обязано отвечать им взаимностью. Оно не имеет права оставлять их наедине с бедностью и последствиями войны", — отметил глава АПГГ.

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По его словам, поддержку людей не стоит противопоставлять ответственной бюджетной политике.

"Мою позицию могут называть слишком социальной или "левой". Я готов её отстаивать. Для меня социальная справедливость означает, что государство помнит о своих обязанностях перед человеком даже тогда, когда выполнять их сложно. Бюджет существует для того, чтобы защищать людей. Бюджетная дисциплина должна служить этой цели"— резюмировал Терехов.

Как писали Новини.LIVE, Харьков активно готовится к новому отопительному сезону, несмотря на постоянные российские атаки на город. По словам Игоря Терехова, коммунальные службы восстанавливают поврежденные сети, а город устанавливает дополнительные энергетические установки, модульные котельные и генерирующее оборудование. Часть деталей подготовки власти не разглашают из соображений безопасности.

Также недавно Терехов заявил о необходимости реформирования территориальных центров комплектования, в частности для искоренения коррупции и нарушений прав граждан. Среди основных проблем он назвал случаи взяточничества и пренебрежительного обращения с людьми, которые, по его словам, подрывают доверие к мобилизационной системе. Мэр Харькова подчеркнул, что мобилизационные процессы должны происходить законно, прозрачно и с уважением к человеческому достоинству.

Верховная Рада Харьков Игорь Терехов законопроект цены на продукты
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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