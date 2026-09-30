Терехов: Мы зарегистрировали в Раде два законопроекта для усиления соцзащиты украинцев

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: АПГГ

Мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов сообщил о регистрации в Верховной Раде двух законопроектов. Они направлены на борьбу с бедностью и усиление социальной поддержки украинцев.

Об этом Терехов написал в своём блоге для "Укрінформу", передаёт Новини.LIVE.

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Терехов анонсировал два законопроекта о борьбе с бедностью и поддержке ВПЛ

Речь идет о законопроекте №16069 о снижении НДС на продукты питания, лекарственные средства, детские и другие социально значимые товары, а также №16096 об усилении поддержки внутренне перемещенных лиц. Законодательные инициативы в АПГГ готовили совместно с профильными экспертами и народными депутатами, в частности представителями межфракционных объединений "ВПЛ України" и "Прифронтові території".

Терехов подчеркнул, что необходимость таких решений продиктована масштабами бедности в стране. По приведенной им оценке Всемирного банка, в 2025 году за чертой бедности находились 41,6% населения Украины.

"Украинцы взяли на себя огромные обязательства перед государством. Они защищают его с оружием в руках, лечат и обучают под обстрелами, поддерживают работу предприятий, восстанавливают сети. Теряют близких, здоровье, дома. Государство обязано отвечать им взаимностью. Оно не имеет права оставлять их наедине с бедностью и последствиями войны", — отметил глава АПГГ.

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По его словам, поддержку людей не стоит противопоставлять ответственной бюджетной политике.

"Мою позицию могут называть слишком социальной или "левой". Я готов её отстаивать. Для меня социальная справедливость означает, что государство помнит о своих обязанностях перед человеком даже тогда, когда выполнять их сложно. Бюджет существует для того, чтобы защищать людей. Бюджетная дисциплина должна служить этой цели", — резюмировал Терехов.

Как писали Новини.LIVE, Харьков активно готовится к новому отопительному сезону, несмотря на постоянные российские атаки на город. По словам Игоря Терехова, коммунальные службы восстанавливают поврежденные сети, а город устанавливает дополнительные энергетические установки, модульные котельные и генерирующее оборудование. Часть деталей подготовки власти не разглашают из соображений безопасности.

Также недавно Терехов заявил о необходимости реформирования территориальных центров комплектования, в частности для искоренения коррупции и нарушений прав граждан. Среди основных проблем он назвал случаи взяточничества и пренебрежительного обращения с людьми, которые, по его словам, подрывают доверие к мобилизационной системе. Мэр Харькова подчеркнул, что мобилизационные процессы должны происходить законно, прозрачно и с уважением к человеческому достоинству.