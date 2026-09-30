Терехов: Ми зареєстрували у Раді два законопроєкти для посилення соцзахисту українців

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: АПМГ

Мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов повідомив про реєстрацію у Верховній Раді двох законопроєктів. Вони спрямовані на боротьбу з бідністю та посилення соціальної підтримки українців.

Про це Терехов написав у своєму блозі для "Укрінформу", передає Новини.LIVE.

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Терехов анонсував два законопроєкти щодо боротьби з бідністю та підтримки ВПО

Йдеться про законопроєкт №16069 щодо зниження ПДВ на харчові продукти, лікарські засоби, дитячі та інші соціально значущі товари, а також №16096 щодо посилення підтримки внутрішньо переміщених осіб. Законодавчі ініціативи в АПМГ готували спільно з профільними експертами та народними депутатами, зокрема представниками міжфракційних об’єднань "ВПО України" та "Прифронтові території".

Терехов наголосив, що необхідність таких рішень продиктована масштабами бідності в країні. За наведеною ним оцінкою Світового банку, у 2025 році за межею бідності перебували 41,6% населення України.

"Українці взяли на себе величезні зобов’язання перед державою. Вони захищають її зі зброєю в руках, лікують і навчають під обстрілами, утримують підприємства, відновлюють мережі. Втрачають близьких, здоров’я, домівки. Держава зобов’язана відповідати їм взаємністю. Вона не має права залишати їх сам на сам із бідністю та наслідками війни", — зазначив очільник АПМГ.

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За його словами, підтримку людей не варто протиставляти відповідальній бюджетній політиці.

"Мою позицію можуть називати надто соціальною чи "лівою". Я готовий її відстоювати. Для мене соціальна справедливість означає, що держава пам’ятає про свої обов’язки перед людиною навіть тоді, коли виконувати їх складно. Бюджет існує, щоб захищати людей. Бюджетна дисципліна має служити цій меті", — резюмував Терехов.

Як писали Новини.LIVE, Харків активно готується до нового опалювального сезону, попри постійні російські атаки на місто. За словами Ігоря Терехова, комунальні служби відновлюють пошкоджені мережі, а місто встановлює додаткові енергетичні установки, модульні котельні та генераційне обладнання. Частину деталей підготовки влада не розголошує з міркувань безпеки.

Також нещодавно Терехов заявив про необхідність реформування територіальних центрів комплектування, зокрема для усунення корупції та порушень прав громадян. Серед основних проблем він назвав випадки хабарництва та зневажливого поводження з людьми, які, за його словами, підривають довіру до мобілізаційної системи. Мер Харкова наголосив, що мобілізаційні процеси мають відбуватися законно, прозоро та з повагою до людської гідності.