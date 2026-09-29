Терехов требует устранить коррупцию и нарушение прав человека во время мобилизации

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: АПМГ

Реформирование территориальных центров комплектования должно устранить коррупционные риски и случаи пренебрежительного отношения к гражданам. Без этого невозможно восстановить доверие общества к мобилизационной системе и не допустить, чтобы скандалы вокруг ТЦК наносили ущерб авторитету украинских военных.

Об этом заявил мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПГГ) Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

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Терехов заявил о необходимости реформирования ТЦК

По словам Терехова, в начале года президент поручил министру обороны реформировать ТЦК, однако заметных для общества изменений в их работе пока нет. Одной из главных проблем Терехов назвал коррупцию, информация о которой подрывает доверие ко всей системе.

"Первое, что беспокоит общество: некоторых сотрудников ТЦК уличают на взятках — они берут деньги, чтобы отпускать людей, а потом это попадает в информационное пространство, и доверия уже нет. Если это единичные случаи — это одно, "черная овца" встречается везде. Но если это становится системой — отношение совсем другое", — отметил он.

Второй острой проблемой глава АПГГ назвал обращение с людьми. Он подчеркнул, что случаи унижения и применения неприемлемых методов вызывают общественное возмущение и в то же время наносят репутационный ущерб военным, защищающим Украину на фронте.

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"Мы видели ужасные случаи, я комментировал их, люди выходили на улицы из-за этого. Это нужно устранить — это подрывает доверие к Вооруженным силам. Я общаюсь с настоящими военными, которые воюют на самых горячих участках фронта, и они говорят, что такое поведение разрушает их имидж — они сами презирают такие методы", — подчеркнул Терехов.

В АПГГ убеждены, что мобилизационные процессы должны основываться на законности, справедливости и уважении к человеческому достоинству. Коррупция и нарушение прав граждан в тылу не только обостряют напряжение в обществе, но и подрывают доверие к институтам, от которых зависит обороноспособность страны.

По мнению Терехова, результатом реформы ТЦК должна стать система, в которой взятки и пренебрежительное отношение к людям невозможны, а мобилизация проходит прозрачно и с соблюдением закона.

Как писали Новини.LIVE, недавно Терехов предложил повысить минимальную зарплату в Украине до 10 тысяч гривен, а минимальную пенсию — до 6 тысяч гривен в рамках Госбюджета-2027. Также Ассоциация прифронтовых городов и громад призывает увеличить финансирование общин, работающих в условиях войны, и предусмотреть дополнительные средства на инфраструктуру, медицину и энергетику. Всего на реализацию предложений АПМГ потребуется около 75 млрд грн.

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект Терехова, который предлагает изменить систему государственной поддержки внутренне перемещенных лиц. В частности, документ предусматривает повышение социальной помощи, новый статус для детей, родившихся после перемещения семьи, и смягчение имущественных критериев для получения выплат. Также предлагается создать единый маршрут сопровождения ВПЛ — от эвакуации и получения жилья до трудоустройства и интеграции в новую громаду.