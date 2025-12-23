Давление на малый бизнес может разрушить экономику - Терехов

Игорь Терехов. Фото: АПМГ

Малый и микробизнес нельзя использовать как "быстрый инструмент" для наполнения государственного бюджета. Независимо от того, станет ли 2026 год годом восстановления или война будет продолжаться дальше, малый бизнес будет оставаться ключевым элементом устойчивости громад.

Об этом сообщил председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад, Харьковский городской голова Игорь Терехов во время Конференции "Бизнес на линии фронта: налоговая политика, устойчивость, восстановление прифронтовой экономики" в понедельник, 22 декабря.

Реклама

Читайте также:

Давление на малый бизнес может разрушить экономику

Игорь Терехов подчеркнул, что для прифронтовых городов ФОПы — это не просто статистика. Это аптеки, кафе, СТО, мастерские, маленькие производства и сервисы, которые формируют жизнь города. Если они исчезают — исчезает и сама жизнь громады.

Мэр Харькова напомнил, что еще в начале полномасштабного вторжения город отменил все местные налоги и сборы для предпринимателей, что позволило бизнесу не только выжить, но и развиваться. Сегодня в Харькове работает 127 тысяч ФОПов — больше, чем до войны.

Терехов также предостерег от введения НДС для ФЛП с небольшим оборотом, подчеркнув, что это не имеет ничего общего с детенизацией экономики.

"Для более 600 тысяч предпринимателей это означает сложный учет, дополнительные расходы, проверки, коррупционные риски и, как следствие, либо рост цен, либо закрытие бизнеса", — отметил он.

Такой подход, по его мнению, не наполнит бюджет, а лишь спровоцирует массовый переход бизнеса в тень.

Конференция по бизнесу на прифронтовых территориях. Фото: АПМГ

На конференции также обсудили отсрочку обязательной установки платежных терминалов для ФЛП 1-й группы до завершения военного положения. Игорь Терехов подчеркнул, что для мелких предпринимателей бизнес часто является единственным источником существования, а государственная политика должна учитывать реалии войны.

Напомним, что Ассоциация прифронтовых городов и громад объединилась с Украинским советом бизнеса — они подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на восстановление и развитие территорий Украины.

Ранее Игорь Терехов сообщил, что бизнес в прифронтовых регионах работает под постоянным давлением, так как люди вынуждены работать от генераторов и собственного оборудования.