Пятеро человек ранены в результате обстрела Харькова — Терехов

Терехов назвал количество пострадавших в Харькове после обстрела
20 марта 2024 14:15
Городской голова Харькова Игорь Терехов / Фото: Александр Магула, Гвара Медиа
После обстрела города Харькова стало известно о пяти пострадавших. Два человека уже госпитализированы, остальные осматриваются медиками.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
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Указано, что поисковая работа продолжается, поскольку невозможно исключить наличие дополнительных пострадавших под завалами.
Ликвидация пожара также продолжается, и пожарные работают на месте инцидента для прекращения распространения огня.
Напомним, что сегодня, 20 марта, город Харьков попал под обстрел, а на месте прилета возник сильный пожар.
Также мы писали о том, что оккупанты ударили по одному из районов Харькова. Под завалами могут находиться люди.
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