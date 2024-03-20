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Терехов назвал количество пострадавших в Харькове после обстрела

20 марта 2024 14:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Пятеро человек ранены в результате обстрела Харькова — Терехов
Городской голова Харькова Игорь Терехов / Фото: Александр Магула, Гвара Медиа
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

После обстрела города Харькова стало известно о пяти пострадавших. Два человека уже госпитализированы, остальные осматриваются медиками.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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Указано, что поисковая работа продолжается, поскольку невозможно исключить наличие дополнительных пострадавших под завалами.

Ликвидация пожара также продолжается, и пожарные работают на месте инцидента для прекращения распространения огня.

 

Пятеро человек ранены в результате обстрела Харькова — Терехов - фото 1
Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

Напомним, что сегодня, 20 марта, город Харьков попал под обстрел, а на месте прилета возник сильный пожар.

Также мы писали о том, что оккупанты ударили по одному из районов Харькова. Под завалами могут находиться люди.

Харьков
обстрелы
Игорь Терехов
ранение

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