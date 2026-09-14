Терехов: Перемещение бизнеса не должно стать билетом в один конец

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: АПМГ

Для восстановления экономики прифронтовых территорий недостаточно одних лишь налоговых льгот, доступных кредитов и государственных программ — бизнесу нужны безопасность и возможность планировать работу на годы вперед. Такое мнение высказал мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов во время рабочей встречи "От релокации к развитию: как усилить поддержку перемещенного бизнеса".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Ассоциации прифронтовых городов и громад.

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Терехов назвал условия, при которых бизнес сможет вернуться в прифронтовые города

Одной из ключевых задач государства Терехов назвал создание условий для возобновления работы предприятий в прифронтовых громадах. При этом возвращение бизнеса, по его мнению, не должно означать новый переезд и закрытие производства в регионе, куда предприятие было перемещено.

"Возвращение бизнеса не должно означать закрытие производства в другой области и очередной переезд. Нужно дать предприятиям возможность развиваться там, где они уже закрепились, и в то же время возобновлять работу в Харькове, Сумах, Запорожье, Николаеве и других прифронтовых городах", — отметил глава АПМГ.

В то же время он подчеркнул, что даже государственные программы поддержки не способны заменить предпринимателям главное условие для долгосрочного развития — безопасность.

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"Бизнесу нужна возможность планировать на десятилетия вперёд, инвестировать и знать, что завтра всё не будет уничтожено. Поэтому Украина должна использовать все возможности для достижения прочного и устойчивого мира. В том числе и переговоры. Наша цель — вернуть стране мир и возможность нормального развития, а не научиться бесконечно жить в условиях войны", — констатировал Терехов.

По его словам, восстановление бизнеса напрямую связано с возвращением украинцев в прифронтовые громады. Предприятия создают рабочие места, а возможность работать и планировать будущее является одним из необходимых условий для возвращения людей.

Поэтому релокация, как убежден глава АПМГ, не должна превращаться в "билет в один конец". Государство должно создать условия, при которых предприятия смогут развивать уже существующие производства и одновременно постепенно восстанавливать экономическую активность в прифронтовых регионах.

"Поэтому настоящая экономика и настоящее возрождение Украины сегодня, конечно, в наших руках", — подытожил Игорь Терехов.

Как писали Новини.LIVE, недавно Терехов заявил, что предприятия, понесшие убытки из-за войны, должны получить государственную поддержку для восстановления. Речь идет, в частности, о помощи бизнесу, пострадавшему от российских атак и вынужденному приостановить работу. По словам Терехова, такая поддержка необходима для сохранения производства, рабочих мест и экономической активности.

Также Терехов предложил ввести особые налоговые условия для предприятий, работающих на прифронтовых территориях. В частности, он выступил за снижение налога на прибыль до 9% на время военного положения и еще на два года после его окончания. Кроме того, Терехов предложил заморозить кредитные обязательства предприятий, чье имущество было разрушено или оказалось на временно оккупированных территориях.