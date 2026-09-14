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Главная Харьков Терехов: Перемещение бизнеса не должно стать билетом в один конец

Терехов: Перемещение бизнеса не должно стать билетом в один конец

Ua ru
14 сентября 2026 16:02
Терехов: Перемещение бизнеса не должно стать билетом в один конец
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: АПМГ

Для восстановления экономики прифронтовых территорий недостаточно одних лишь налоговых льгот, доступных кредитов и государственных программ — бизнесу нужны безопасность и возможность планировать работу на годы вперед. Такое мнение высказал мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов во время рабочей встречи "От релокации к развитию: как усилить поддержку перемещенного бизнеса".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Ассоциации прифронтовых городов и громад.

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Терехов назвал условия, при которых бизнес сможет вернуться в прифронтовые города

Одной из ключевых задач государства Терехов назвал создание условий для возобновления работы предприятий в прифронтовых громадах. При этом возвращение бизнеса, по его мнению, не должно означать новый переезд и закрытие производства в регионе, куда предприятие было перемещено.

"Возвращение бизнеса не должно означать закрытие производства в другой области и очередной переезд. Нужно дать предприятиям возможность развиваться там, где они уже закрепились, и в то же время возобновлять работу в Харькове, Сумах, Запорожье, Николаеве и других прифронтовых городах", — отметил глава АПМГ.

В то же время он подчеркнул, что даже государственные программы поддержки не способны заменить предпринимателям главное условие для долгосрочного развития — безопасность.

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"Бизнесу нужна возможность планировать на десятилетия вперёд, инвестировать и знать, что завтра всё не будет уничтожено. Поэтому Украина должна использовать все возможности для достижения прочного и устойчивого мира. В том числе и переговоры. Наша цель вернуть стране мир и возможность нормального развития, а не научиться бесконечно жить в условиях войны", — констатировал Терехов.

По его словам, восстановление бизнеса напрямую связано с возвращением украинцев в прифронтовые громады. Предприятия создают рабочие места, а возможность работать и планировать будущее является одним из необходимых условий для возвращения людей.

Поэтому релокация, как убежден глава АПМГ, не должна превращаться в "билет в один конец". Государство должно создать условия, при которых предприятия смогут развивать уже существующие производства и одновременно постепенно восстанавливать экономическую активность в прифронтовых регионах.

"Поэтому настоящая экономика и настоящее возрождение Украины сегодня, конечно, в наших руках"— подытожил Игорь Терехов.

Как писали Новини.LIVE, недавно Терехов заявил, что предприятия, понесшие убытки из-за войны, должны получить государственную поддержку для восстановления. Речь идет, в частности, о помощи бизнесу, пострадавшему от российских атак и вынужденному приостановить работу. По словам Терехова, такая поддержка необходима для сохранения производства, рабочих мест и экономической активности.

Также Терехов предложил ввести особые налоговые условия для предприятий, работающих на прифронтовых территориях. В частности, он выступил за снижение налога на прибыль до 9% на время военного положения и еще на два года после его окончания. Кроме того, Терехов предложил заморозить кредитные обязательства предприятий, чье имущество было разрушено или оказалось на временно оккупированных территориях.

Харьков Сумы Игорь Терехов бизнес План восстановления Украины
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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