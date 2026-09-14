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Главная Харьков Терехов: Предприятия, пострадавшие от войны, должны получить поддержку для восстановления

Терехов: Предприятия, пострадавшие от войны, должны получить поддержку для восстановления

Ua ru
14 сентября 2026 15:23
Терехов: Предприятия, пострадавшие от войны, должны получить поддержку для восстановления
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: АПМГ

Для предприятий, продолжающих работать на прифронтовых территориях, необходимо ввести специальные экономические условия. Они должны компенсировать дополнительные риски и расходы.

Соответствующие предложения представил мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов во время конференции "Фронт Сити: специальные условия для развития бизнеса на прифронтовых территориях", передает Новини.LIVE.

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Терехов предложил снизить налог для бизнеса на прифронтовых территориях до 9%

В частности, Терехов предложил на период военного положения и два года после его окончания установить для предприятий на прифронтовых территориях ставку налога на прибыль в размере 9%. Для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса до окончания военного положения, по его словам, не должны вводиться новые налоги и сборы.

"Нельзя призывать предпринимателя оставаться на прифронтовой территории и одновременно усиливать на него налоговую нагрузку"— заявил Терехов.

Глава АПМГ обратил внимание, что у предприятий, расположенных вблизи фронта, более дорогая логистика, меньше клиентов и работников, более сложный доступ к кредитам и инвестициям, а их имущество в любой момент может быть повреждено или уничтожено. При этом налоги, регулирование и большинство государственных требований остаются практически такими же, как для бизнеса в тылу.

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Поэтому, помимо налоговых стимулов, Терехов предложил расширять государственное финансирование страхования военных рисков, вводить отдельные программы льготного кредитования, государственных гарантий и компенсации процентных ставок. Особое внимание, по его мнению, необходимо уделять малому и среднему бизнесу, критически важным производствам и экспортерам.

Также председатель АПМГ выступил за расширение кредитного моратория для предприятий, пострадавших от войны, в частности за распространение его не только на недвижимость, но и на оборудование, транспорт и производственные мощности.

"Либо мы сегодня создаем условия, чтобы на прифронтовых территориях оставались предприятия, рабочие места, инвестиции и люди. Либо после войны будем тратить в разы больше, пытаясь вернуть экономику туда, откуда она за эти годы ушла"— отметил Терехов.

По итогам конференции участники поддержали идею принятия концепции "Фронт-сити" и договорились передать выработанные предложения представителям парламента и правительства.

Как писали Новини.LIVE, Игорь Терехов призвал уже сейчас привлекать молодежь к процессам восстановления Украины. По его мнению, молодые люди должны получать возможности для участия в восстановлении и развитии громад. Терехов подчеркнул, что это поможет сформировать поколение, которое будет готово восстанавливать страну после окончания войны.

Также Новини.LIVE сообщали, что харьковский опыт подготовки к зиме в условиях постоянных российских обстрелов планируют распространить на другие города Украины. Речь идет о решениях, которые помогают обеспечивать стабильную работу критически важной инфраструктуры и жизнедеятельность города во время атак. Такой опыт может стать основой для подготовки других громад к отопительному сезону.

ФЛП Харьков Игорь Терехов бизнес льготы
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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