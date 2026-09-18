Терехов: ПДВ на базові товари треба знижувати, а не підвищувати

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Асоціація прифронтових міст і громад

В нинішніх умовах в Україні необхідно не підвищувати, а навпаки — знижувати ПДВ на базові товари з 20% до 5%. Таке переконання висловив мер Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв’ю "РБК-Україна".

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Терехов запропонував нову ставку ПДВ на продукти та ліки

"Щодо товарів першої необхідності — потрібно знизити ПДВ на базові продукти харчування і ліки з 20% до 5%. Це дасть мультиплікативний ефект і підтримає місцевого виробника. Але треба обмежити націнку в мережах, щоб різницю не забирали собі рітейлери — і жорсткий контроль з боку контролюючих органів, не корупція, а саме контроль", — наголосив Терехов.

Він пояснив, що хоча у державному бюджеті, з огляду на виклики війни, концентрація має бути на військових потребах — але й про соціальну складову забувати не можна.

"Треба детально проаналізувати бюджет, скасувати програми, без яких можна обійтися, подивитися штати органів державної влади — чи справді потрібна така кількість чиновників. Проаналізувати все, включно з надходженнями, тіньовими схемами й корупцією. Ресурс є, якщо є бажання і необхідність. Крім цього, є багато джерел надходжень, які не використовуються. Сьогодні в Україні війна, це величезна шкода, але це й нові можливості, новітні технології", — підкреслив голова АПМГ.

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За його словами, сьогодні потрібно побудувати нову систему взаємодії влади, великих підприємств і — дуже важливо – малих підприємств.

"Торік хотіли ввести ПДВ для ФОПів — я тоді категорично виступив проти, і ми зупинили це питання. ФОПи просто вимруть, підуть у тінь, дохідної частини не буде взагалі", — констатував Ігор Терехов.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно Терехов заявив, що релокація бізнесу з прифронтових регіонів не повинна перетворюватися на остаточний переїзд підприємств. Він наголосив на необхідності створити умови, за яких компанії зможуть розвиватися на новому місці та водночас поступово відновлювати роботу у прифронтових містах. За його словами, для цього бізнесу потрібні безпека, податкові стимули та можливість довгострокового планування.

Також Терехов запропонував запровадити спеціальні умови для підприємств, які працюють на прифронтових територіях та зазнали збитків через війну. Серед його пропозицій — зниження податку на прибуток до 9%, пільгове кредитування, державні гарантії та компенсація відсоткових ставок. Також він виступив за розширення кредитного мораторію для підприємств, чиє майно, обладнання або виробничі потужності постраждали від війни.