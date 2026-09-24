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Главная Харьков Терехов о подготовке ОСМД Харькова к зиме: проблемы не решены

Терехов о подготовке ОСМД Харькова к зиме: проблемы не решены

Ua ru
24 сентября 2026 18:41
Репортаж
ТСЖ в Харькове готовятся к зиме: Терехов назвал проблемы
Игорь Терехов на заседании в Луцке. Фото: Терехов/Facebook

Мэр Харькова Игорь Терехов в четверг, 24 сентября, заявил о необходимости отдельной работы над проблемами ОСМД в прифронтовых общинах. В ходе межрегионального круглого стола "Сохранение коммунального фронта: законодательные решения для устойчивости ОСМД во время войны" в Харькове он предложил создать при Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины рабочую группу из представителей ОСМД и властей.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко.

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Терехов предложил создать рабочую группу для ОСМД

По словам городского головы, вопросы, которые обсуждают представители ОСМД и прифронтовых общин, остаются актуальными для людей. Он отметил, что эти проблемы поднимаются уже не первый год, однако некоторые из них до сих пор не получили практического решения.

Терехов предложил после завершения круглого стола сформировать при профильном министерстве рабочую группу. В её состав, по его словам, должны войти несколько представителей ОСМД, которые непосредственно сталкиваются с проблемами домов, а также представители власти для постоянной коммуникации.

Участники обсудили поддержку ОСМД в прифронтовых общинах

Круглый стол в Харькове был посвящен законодательным решениям для обеспечения устойчивости ОСМД во время войны. К обсуждению присоединились представители прифронтовых общин, ОСМД и заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Кирилл Фесик.

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Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове предлагают изменить правила для ОСМД в домах, полностью разрушенных в результате боевых действий. Мэр Игорь Терехов считает, что такие объединения следует автоматически ликвидировать. Также он предлагает урегулировать вопрос долгов перед коммунальными службами и жильцов перед ОСМД. Отдельно речь идет об упрощении процедуры оформления жилищных сертификатов.

Кроме того, Новини.LIVE писали о том, что во время заседания правления Ассоциации прифронтовых городов и общин ее председатель, мэр Харькова Игорь Терехов, озвучил предложения организации к проекту Государственного бюджета Украины на 2027 год. Среди ключевых вопросов — увеличение финансирования для восстановления и поддержки прифронтовых общин, сохранение их финансовой состоятельности, укрепление энергетической устойчивости, развитие социальной сферы и реализация важных инфраструктурных проектов.

отопительный сезон Харьков зима Игорь Терехов проблемы ОСМД
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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