ОСББ у Харкові готуються до зими: Терехов назвав проблеми

Ігор Терехов на засіданні у Луцьку. Фото: Терехов/Facebook

Міський голова Харкова Ігор Терехов у четвер, 24 вересня, заявив про необхідність окремої роботи над проблемами ОСББ у прифронтових громадах. Під час міжрегіонального круглого столу "Збереження комунального фронту: законодавчі рішення для стійкості ОСББ під час війни" у Харкові він запропонував створити при Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України робочу групу з представників ОСББ та влади.

Передає журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

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Терехов запропонував створити робочу групу для ОСББ

За словами міського голови, питання, які обговорюють представники ОСББ і прифронтових громад, залишаються актуальними для людей. Він зазначив, що ці проблеми порушують уже не перший рік, однак окремі з них досі не отримали практичного вирішення.

Терехов запропонував після завершення круглого столу сформувати при профільному міністерстві робочу групу. До неї, за його словами, мають увійти кілька представників ОСББ, які безпосередньо стикаються з проблемами будинків, а також представники влади для постійної комунікації.

Учасники обговорили підтримку ОСББ у прифронтових громадах

Круглий стіл у Харкові був присвячений законодавчим рішенням для стійкості ОСББ під час війни. До обговорення долучилися представники прифронтових громад, ОСББ та заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Кирило Фесик.

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Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Харкові пропонують змінити правила для ОСББ у будинках, які повністю зруйновані через бойові дії. Міський голова Ігор Терехов вважає, що такі об’єднання варто автоматично ліквідовувати. Також він пропонує закрити питання боргів перед комунальними службами та мешканців перед ОСББ. Окремо йдеться про спрощення житлових сертифікатів.

Також Новини.LIVE писали про те, що під час засідання правління Асоціації прифронтових міст та громад її голова, мер Харкова Ігор Терехов озвучив пропозиції організації до проєкту Державного бюджету України на 2027 рік. Серед ключових питань — збільшення фінансування для відновлення та підтримки прифронтових громад, збереження їхньої фінансової спроможності, зміцнення енергетичної стійкості, розвиток соціальної сфери та реалізація важливих інфраструктурних проєктів.