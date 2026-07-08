Терехов об укрытиях на АЗС: нужна помощь государства и ответственность бизнеса

Игорь Терехов. Фото: кадр из видео

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Мэр Харькова Игорь Терехов высказался по поводу укрытий на автозаправочных станциях. По его словам, если АЗС не могут самостоятельно обустроить укрытия, то должна быть разработана государственная программа.

Об этом Игорь Терехов сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Веронике Марченко.

Укрытия на АЗС

"Необходимо, чтобы была государственная программа по созданию таких укрытий. Действительно, они спасают жизни людей", — говорит Терехов.

В то же время мэр Харькова подчеркнул, что автозаправочные станции являются коммерческими объектами, поэтому ответственный бизнес в первую очередь должен обеспечить безопасность своих работников и посетителей.

"И я прекрасно помню первые дни войны, когда владельцы АЗС отдавали нам топливо для наших коммунальных служб, для наших военных, и это было, знаете, сплоченное общество. И сегодня нам тоже нужно, чтобы все были едины", — заявил он.

По словам Терехова, для АЗС не нужны масштабные укрытия по типу харьковских безопасных остановок, ведь такие объекты, рассчитанные примерно на 50 человек, стоят около 3,5 млн грн.

Вместо этого на АЗС достаточно обустроить небольшие укрытия для персонала и клиентов, находящихся на месте во время воздушной тревоги.

Как писали Новини.LIVE, 7 июля российские оккупанты атаковали Харьков FPV-дроном, в результате чего пострадала автозаправочная станция в Шевченковском районе. На месте атаки произошел пожар, и ранения получила работница.

А 5 июля Россия нанесла ракетный удар по Изюму Харьковской области. Под обстрел врага попала автозаправочная станция, в результате чего произошел пожар.