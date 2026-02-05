Терехов объяснил, почему в Харькове уделяют особое внимание чистоте города

Игорь Терехов. Фото: кадр из видео

Городской голова Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов высказался о работе коммунальщиков. Он объяснил, почему в городе так заботятся о чистоте.

Об этом Игорь Терехов рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык во время форума "Устойчивость, восстановление, развитие: видение прифронтовых громад — 2026" в четверг, 5 февраля.

Реклама

Читайте также:

Чистота в Харькове

"На самом деле мы работаем, это наша ментальность, я очень хочу, чтобы наш город был самым чистым городом в Украине", — заявил Терехов.

Он хочет, чтобы Харьков был примером для всех городов. По словам Терехова, это является задачей.

"Я хочу, чтобы наши люди жили в нормальных условиях, несмотря на войну, но в нормальных", — добавил мэр.

Напомним, в Харькове коммунальщики активно борются с непогодой. Дороги посыпают песком и солью, чтобы обеспечить безопасность.

Также Терехов сообщил, что Ассоциация прифронтовых городов и громад выросла втрое.