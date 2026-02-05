Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Олимпиада Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Терехов объяснил, почему в Харькове так заботятся о чистоте

Терехов объяснил, почему в Харькове так заботятся о чистоте

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 22:10
Терехов объяснил, почему в Харькове уделяют особое внимание чистоте города
Игорь Терехов. Фото: кадр из видео

Городской голова Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов высказался о работе коммунальщиков. Он объяснил, почему в городе так заботятся о чистоте.

Об этом Игорь Терехов рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык во время форума "Устойчивость, восстановление, развитие: видение прифронтовых громад — 2026" в четверг, 5 февраля.

Реклама
Читайте также:

Чистота в Харькове

"На самом деле мы работаем, это наша ментальность, я очень хочу, чтобы наш город был самым чистым городом в Украине", — заявил Терехов.

Он хочет, чтобы Харьков был примером для всех городов. По словам Терехова, это является задачей.

"Я хочу, чтобы наши люди жили в нормальных условиях, несмотря на войну, но в нормальных", — добавил мэр.

Напомним, в Харькове коммунальщики активно борются с непогодой. Дороги посыпают песком и солью, чтобы обеспечить безопасность.

Также Терехов сообщил, что Ассоциация прифронтовых городов и громад выросла втрое.

Харьков непогода снег Игорь Терехов коммунальные службы снегопад
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации