Терехов пояснив, чому у Харкові приділяють особливу увагу чистоті міста

Міський голова Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов висловився про роботу комунальників. Він пояснив, чому у місті так дбають про чистоту.

Про це Ігор Терехов розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик під час форуму "Стійкість, відновлення, розвиток: візія прифронтових громад — 2026" у четвер, 5 лютого.

Чистота в Харкові

"Насправді ми працюємо, це наша ментальність, я дуже хочу, щоб наше місто було найчистішим містом в Україні", — заявив Терехов.

Він хоче, аби Харків був прикладом для всіх міст. За словами Терехова, це є завданням.

"Я хочу, щоб наші люди жили в нормальних умовах, попри війну, але в нормальних", — додав мер.

Нагадаємо, у Харкові комунальники активно борються із негодою. Дороги посипають піском та сіллю, аби забезпечити безпеку.

Також Терехов повідомив, що Асоціація прифронтових міст та громад зросла утричі.