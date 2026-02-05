Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Олімпіада Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Терехов пояснив, чому у Харкові так дбають про чистоту

Терехов пояснив, чому у Харкові так дбають про чистоту

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 22:10
Терехов пояснив, чому у Харкові приділяють особливу увагу чистоті міста
Ігор Терехов. Фото: кадр з відео

Міський голова Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов висловився про роботу комунальників. Він пояснив, чому у місті так дбають про чистоту.

Про це Ігор Терехов розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик під час форуму "Стійкість, відновлення, розвиток: візія прифронтових громад — 2026" у четвер, 5 лютого.

Реклама
Читайте також:

Чистота в Харкові

"Насправді ми працюємо, це наша ментальність, я дуже хочу, щоб наше місто було найчистішим містом в Україні", — заявив Терехов.

Він хоче, аби Харків був прикладом для всіх міст. За словами Терехова, це є завданням.

"Я хочу, щоб наші люди жили в нормальних умовах, попри війну, але в нормальних", — додав мер.

Нагадаємо, у Харкові комунальники активно борються із негодою. Дороги посипають піском та сіллю, аби забезпечити безпеку.

Також Терехов повідомив, що Асоціація прифронтових міст та громад зросла утричі.

Харків негода сніг Ігор Терехов комунальні служби снігопад
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації