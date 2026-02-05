Терехов пояснив, чому у Харкові приділяють особливу увагу чистоті міста

Терехов пояснив, чому у Харкові так дбають про чистоту
Міський голова Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов висловився про роботу комунальників. Він пояснив, чому у місті так дбають про чистоту.
Про це Ігор Терехов розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик під час форуму "Стійкість, відновлення, розвиток: візія прифронтових громад — 2026" у четвер, 5 лютого.
Чистота в Харкові
"Насправді ми працюємо, це наша ментальність, я дуже хочу, щоб наше місто було найчистішим містом в Україні", — заявив Терехов.
Він хоче, аби Харків був прикладом для всіх міст. За словами Терехова, це є завданням.
"Я хочу, щоб наші люди жили в нормальних умовах, попри війну, але в нормальних", — додав мер.
Нагадаємо, у Харкові комунальники активно борються із негодою. Дороги посипають піском та сіллю, аби забезпечити безпеку.
Також Терехов повідомив, що Асоціація прифронтових міст та громад зросла утричі.
