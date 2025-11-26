Терехов объяснил, почему Харьков заботится о чистоте и порядке

Видео
Терехов объяснил, почему в Харькове тщательно заботятся о чистоте

Дата публикации 26 ноября 2025 18:21
обновлено: 18:21
Игорь Терехов. Фото: кадр из видео

Городской голова Харькова Игорь Терехов объяснил, почему в городе тщательно заботятся о чистоте. По его словам, это уже традиция и "фишка".

Об этом Игорь Терехов рассказал в интервью Новини.LIVE.

Чистота в Харькове

"Мы работаем в Харькове и стараемся сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы Харьков был самым чистым городом на земле вообще. И все отмечают это, но ведь это наша традиция, это наш тренд, и харьковчане к этому привыкли", — отметил Терехов.

По его словам вынужденные переселенцы, которые теперь живут в Харькове, также привыкли к чистоте. Мэр говорит, что это хорошо, когда чисто.

Терехов также отметил, что иногда харьковчане в шутку жалуются, что опавшие листья убирают слишком быстро, и они якобы не успевают ими насладиться.

Напомним, Терехов рассказал, что Харьков ввел беспрецедентные льготы для бизнеса. В городе полностью отменили все местные налоги и сборы.

Кроме того, мэр Харькова отметил, что сейчас активно продолжается строительство подземных школ. Он объяснил, сколько детей там могут учиться.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
