Терехов объяснил, почему Харьков заботится о чистоте и порядке

Городской голова Харькова Игорь Терехов объяснил, почему в городе тщательно заботятся о чистоте. По его словам, это уже традиция и "фишка".

Об этом Игорь Терехов рассказал в интервью Новини.LIVE.

Чистота в Харькове

"Мы работаем в Харькове и стараемся сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы Харьков был самым чистым городом на земле вообще. И все отмечают это, но ведь это наша традиция, это наш тренд, и харьковчане к этому привыкли", — отметил Терехов.

По его словам вынужденные переселенцы, которые теперь живут в Харькове, также привыкли к чистоте. Мэр говорит, что это хорошо, когда чисто.

Терехов также отметил, что иногда харьковчане в шутку жалуются, что опавшие листья убирают слишком быстро, и они якобы не успевают ими насладиться.

