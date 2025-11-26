Відео
Терехов пояснив, чому у Харкові ретельно дбають про чистоту

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 18:21
Оновлено: 18:21
Терехов пояснив, чому Харків дбає про чистоту та порядок
Ігор Терехов. Фото: кадр з відео

Міський голова Харкова Ігор Терехов пояснив, чому у місті ретельно дбають про чистоту. За його словами, це вже традиція та "фішка".

Про це Ігор Терехов розповів в інтервʼю Новини.LIVE.

Читайте також:

Чистота в Харкові

"Ми працюємо в Харкові і намагаємося зробити все, що від нас залежить, для того, щоб Харків був найчистішим містом на землі взагалі. І всі відмічають це, але ж це наша традиція, це наш тренд, і харків'яни до цього звикли", — зазначив Терехов.

За його словами вимушені переселенці, які тепер живуть в Харкові, також звикли до чистоти. Мер каже, що це гарно, коли чисто. 

Терехов також зазначив, що іноді харків’яни жартома скаржаться, що опале листя прибирають занадто швидко, і вони нібито не встигають ним насолодитися.

Нагадаємо, Терехов розповів, що Харків запровадив безпрецедентні пільги для бізнесу. У місті повністю скасували всі місцеві податки та збори.

Крім того, мер Харкова зазначив, що наразі активно триває будівництво підземних шкіл. Він пояснив, скільки дітей там можуть навчатися.

Харків сміття Ігор Терехов прибирання комунальні служби
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
