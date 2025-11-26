Терехов пояснив, чому Харків дбає про чистоту та порядок

Ігор Терехов. Фото: кадр з відео

Міський голова Харкова Ігор Терехов пояснив, чому у місті ретельно дбають про чистоту. За його словами, це вже традиція та "фішка".

Про це Ігор Терехов розповів в інтервʼю Новини.LIVE.

Чистота в Харкові

"Ми працюємо в Харкові і намагаємося зробити все, що від нас залежить, для того, щоб Харків був найчистішим містом на землі взагалі. І всі відмічають це, але ж це наша традиція, це наш тренд, і харків'яни до цього звикли", — зазначив Терехов.

За його словами вимушені переселенці, які тепер живуть в Харкові, також звикли до чистоти. Мер каже, що це гарно, коли чисто.

Терехов також зазначив, що іноді харків’яни жартома скаржаться, що опале листя прибирають занадто швидко, і вони нібито не встигають ним насолодитися.

Нагадаємо, Терехов розповів, що Харків запровадив безпрецедентні пільги для бізнесу. У місті повністю скасували всі місцеві податки та збори.

Крім того, мер Харкова зазначив, що наразі активно триває будівництво підземних шкіл. Він пояснив, скільки дітей там можуть навчатися.