Подземные школы Харькова - Терехов назвал масштабы

Городской голова Харькова Игорь Терехов. Фото: пресс-служба горсовета

В Харькове продолжается активное строительство подземных школ. Они призваны обеспечить безопасное обучение детей в условиях постоянной угрозы обстрелов.

Об этом рассказал городской голова Игорь Терехов в интервью Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Подземные школы Харькова

По его словам, возведение таких образовательных пространств занимает в среднем около девяти месяцев.

Каждая школа работает в две смены и принимает до 1200 учеников в день — по 600 в каждую смену.

Подземные учебные заведения оборудуют современными классами, спортивными залами и даже лифтами для детей с инвалидностью. Терехов отмечает: такие условия позволяют создать полноценное, комфортное и главное — безопасное пространство, где харьковские школьники смогут продолжать обучение, несмотря на военные реалии.

Напомним, что в Харькове еще одну станцию метро оборудуют под школу. Ожидается, что до конца года в городе будет уже десять подземных школ.

Также Терехов сообщал, сколько денег надо, чтобы восстановить Харьков полностью.