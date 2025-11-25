Видео
Видео

Терехов сказал, сколько детей могут учиться в подземных школах

Терехов сказал, сколько детей могут учиться в подземных школах

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 22:05
обновлено: 22:06
Подземные школы Харькова - Терехов назвал масштабы
Городской голова Харькова Игорь Терехов. Фото: пресс-служба горсовета

В Харькове продолжается активное строительство подземных школ. Они призваны обеспечить безопасное обучение детей в условиях постоянной угрозы обстрелов.

Об этом рассказал городской голова Игорь Терехов в интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

Подземные школы Харькова

По его словам, возведение таких образовательных пространств занимает в среднем около девяти месяцев.

Каждая школа работает в две смены и принимает до 1200 учеников в день — по 600 в каждую смену.

Подземные учебные заведения оборудуют современными классами, спортивными залами и даже лифтами для детей с инвалидностью. Терехов отмечает: такие условия позволяют создать полноценное, комфортное и главное — безопасное пространство, где харьковские школьники смогут продолжать обучение, несмотря на военные реалии.

Напомним, что в Харькове еще одну станцию метро оборудуют под школу. Ожидается, что до конца года в городе будет уже десять подземных школ.

Также Терехов сообщал, сколько денег надо, чтобы восстановить Харьков полностью.

война Игорь Терехов Харьков война в Украине школа
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
