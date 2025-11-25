Подземные школы Харькова - Терехов назвал масштабы

Терехов сказал, сколько детей могут учиться в подземных школах
В Харькове продолжается активное строительство подземных школ. Они призваны обеспечить безопасное обучение детей в условиях постоянной угрозы обстрелов.
Об этом рассказал городской голова Игорь Терехов в интервью Новини.LIVE.
Подземные школы Харькова
По его словам, возведение таких образовательных пространств занимает в среднем около девяти месяцев.
Каждая школа работает в две смены и принимает до 1200 учеников в день — по 600 в каждую смену.
Подземные учебные заведения оборудуют современными классами, спортивными залами и даже лифтами для детей с инвалидностью. Терехов отмечает: такие условия позволяют создать полноценное, комфортное и главное — безопасное пространство, где харьковские школьники смогут продолжать обучение, несмотря на военные реалии.
Напомним, что в Харькове еще одну станцию метро оборудуют под школу. Ожидается, что до конца года в городе будет уже десять подземных школ.
