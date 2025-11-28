Видео
Главная Харьков Терехов объяснил, с кем Харьков поделился проектом подземных школ

Терехов объяснил, с кем Харьков поделился проектом подземных школ

Дата публикации 28 ноября 2025 16:59
Харьков делится проектом подземных школ — Терехов раскрыл детали
Игорь Терехов. Фото: кадр из видео

Городской голова Харькова Игорь Терехов объяснил, с кем город уже поделился проектом подземных школ. По его словам, речь идет о Запорожье и других прифронтовых населенных пунктах.

Об этом Игорь Терехов сообщил в интервью Новини.LIVE.

Строительство подземных школ

Терехов пояснил, что Харьков первый разработал проект строительства подземной школы.

"Потом приехали из Запорожья специалисты, мы предоставили им проект, они просили нас, чтобы мы предоставили этот проект. Они тоже начали строить школу", — рассказал он.

Известно, что в мире нет аналогов таких школ, а также "метрошкол", как в Харькове. Терехов отметил, что каждая школа требует индивидуального подхода из-за различных почв и условий.

По его словам, все прифронтовые города и маленькие территориальные общины нуждаются в таких школах.

"Этим опытом мы делимся для того, чтобы все территориальные громады имели такие проекты. Конечно, это очень дорого стоит. Здесь нужна помощь государства", — говорит Терехов.

Стоимость строительства школы под землей

Мэр рассказал, что Харьков начал строить подземную школу за собственные средства. Кроме того, у него были переговоры с одной страной, которая выделила 2 миллиона долларов.

"Мы еще туда направили около 5 миллионов и построили школу", — отметил Терехов.

По его словам, проектно-сметная документация разная, но первую школу построили примерно за 75 миллионов гривен.

"Но это было так, чтобы мы договорились со строителями, потому что это была первая школа, был социальный проект. А сегодня такая школа примерно стоит 100-110 миллионов гривен", — добавил мэр Харькова.

Напомним, Терехов рассказал, сколько детей могут обучать подземные школы в Харькове. По его словам, подземные школы строят в среднем за 9 месяцев.

Ранее Терехов сообщил, что в Харькове построят первый в Украине подземный детский сад.

школы Харьков строительство Игорь Терехов школа
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
