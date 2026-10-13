Терехов звернувся до Стефанчука та Корецького щодо змін до бюджету-2027

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: АПМГ

Міський голова Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов звернувся до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та прем’єр-міністра Сергія Корецького з пропозицією підтримати зміни до державного бюджету на 2027 рік. Вони передбачають додаткове фінансування освіти, соціального захисту, медицини та потреб прифронтових громад. Також Терехов пропонує визначити джерела залучення додаткових 95 млрд грн до державного бюджету.

Про це йдеться у зверненні Терехова, підготовленому Асоціацією прифронтових міст і громад, передає Новини.LIVE.

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Терехов пропонує залучити додаткові 95 млрд грн до бюджету-2027

"Державний бюджет України на 2027 рік має враховувати реальну вартість забезпечення життя прифронтових територій. Йдеться не про створення особливих привілеїв для окремих громад, а про справедливий розподіл державних ресурсів відповідно до масштабів ризиків, руйнувань і фактичного навантаження на місцеві бюджети", — наголосив Терехов.

Одна з ключових пропозицій стосується доходів місцевих бюджетів. Асоціація прифронтових міст і громад пропонує залишити громадам 64% податку на доходи фізичних осіб замість 60%. За розрахунками ініціаторів, це дасть місцевим бюджетам додатково близько 18,2 млрд грн.

Також пропонується зберегти компенсації різниці в тарифах на опалення та водопостачання. Окремо йдеться про призупинення вилучення реверсної дотації для громад у районах активних бойових дій та її зменшення для територій, де можливі бойові дії.

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У зверненні наголошується, що бюджет має враховувати реальні витрати на життя у прифронтових громадах.

Для освіти пропонують передбачити додатково 32,3 млрд грн. Із них 25 млрд грн планують спрямувати на освітню субвенцію та оплату праці вчителів, 5 млрд грн — на зарплати працівників дошкільної, позашкільної, мистецької, професійної та фахової передвищої освіти, ще 2,3 млрд грн — на облаштування укриттів.

Також у пропозиціях ідеться про встановлення мінімальної заробітної плати на рівні 10 тис. грн із 1 січня 2027 року та поступове підвищення оплати праці педагогів у наступні роки.

На соціальний захист пропонується додатково виділити 27,9 млрд грн. Зокрема, близько 9,7 млрд грн мають спрямувати на субвенцію місцевим бюджетам для підвищення зарплат працівників комунальних соціальних і реабілітаційних установ.

Інші заходи стосуються підтримки сімейних форм виховання, індексації допомоги, виплат на проживання внутрішньо переміщеним особам, а також фінансування соціальних і реабілітаційних послуг.

Для медичної сфери Терехов пропонує передбачити додаткові 1,6 млрд грн. Кошти мають спрямувати на відновлення пошкоджених медичних закладів, облаштування захищених приміщень для лікування, резервне електроживлення та водопостачання.

Ще 8,45 млрд грн пропонують виділити на 51 пріоритетний публічний інвестиційний проєкт, а 3 млрд грн — на компенсацію втрат місцевих бюджетів через податкові пільги.

У зверненні також порушено питання фінансування розмінування земель, поводження з будівельними відходами та екологічних заходів. Крім того, пропонується спростити фінансування невідкладних безпекових проєктів і дозволити залишати невикористані державні субвенції в місцевих бюджетах до завершення відповідних проєктів.

Окремий блок пропозицій стосується збільшення доходів державного бюджету. Загалом Терехов пропонує визначити додаткові джерела надходжень на суму 95 млрд грн.

Із них 65 млрд грн планують отримати завдяки детінізації економіки, протидії ухиленню від сплати податків, контрабанді та обігу контрафактної продукції, а також покращенню податкового й митного адміністрування.

Ще 30 млрд грн пропонують залучити завдяки збільшенню прогнозованого перерахування прибутку Національного банку України до бюджету — з 48,7 млрд до 78,7 млрд грн.

Автори пропозицій зазначають, що збільшення доходів має відбуватися без підвищення податкового навантаження на сумлінний бізнес і громадян. Натомість пропонується зосередитися на скороченні тіньової економіки та забезпеченні чесної конкуренції.

За задумом ініціаторів, запропоновані зміни мають забезпечити додаткове фінансування громад і соціальних потреб без збільшення граничного дефіциту державного бюджету та скорочення видатків на безпеку й оборону.

Як писали Новини.LIVE, мер Харкова Ігор Терехов заявив, що держава має знизити податки на продукти харчування, ліки та інші товари першої необхідності. Він також виступив проти заморожування соціальних виплат і посилення податкового тиску на ФОПів. На його думку, додаткові ресурси для підтримки населення можна знайти через детінізацію економіки та скорочення неефективних видатків.

Також Харків готовий поділитися з Києвом досвідом створення ситуаційних центрів та організації роботи антикризових штабів. Водночас місто планує переймати напрацювання столиці та інших українських громад, щоб краще підготуватися до опалювального сезону й можливих зимових криз. Мер Харкова Ігор Терехов наголосив на важливості співпраці між містами для забезпечення їхньої стабільної роботи в складних умовах.