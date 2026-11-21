Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов предлагает ввести статус "участника обеспечения жизнедеятельности на территориях боевых действий". Он будет гарантировать повышенную зарплату, дополнительный отпуск и зачет страхового стажа по принципу "год за два".

Об этом глава АПМГ рассказал в интервью изданию "Главком", передает Новини.LIVE.

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Какие льготы предусматривает законопроект

Он подчеркнул: государство должно должным образом оценить труд людей, которые ежедневно обеспечивают жизнь прифронтовых общин под постоянной угрозой обстрелов.

"По нашей инициативе совместно с народными депутатами из межфракционного объединения "Прифронтовые территории" подготовлен законопроект, который предусматривает введение специального статуса "участника обеспечения жизнедеятельности на территориях боевых действий". Согласно нашим предложениям, этот статус смогут получить люди, которые фактически работали на территориях активных боевых действий не менее шести месяцев или на территориях возможных боевых действий — двенадцать месяцев. Причем мы предлагаем учитывать подтвержденные периоды работы с 24 февраля 2022 года. Сам статус будет бессрочным и сохраняться, даже если человек впоследствии сменит работу или место жительства", — рассказал Терехов.

Среди представленных в законопроекте предложений — ввести повышенную оплату труда за работу на опасных территориях, семь дней дополнительного оплачиваемого отпуска ежегодно. Также речь идет о льготном зачете страхового стажа. Один год работы на территории активных боевых действий — как два года, а на территории возможных боевых действий — как полтора.

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"Также предусматриваем освобождение от налога на доходы физических лиц за подтвержденные периоды работы на территориях активных боевых действий. А для людей, которые одновременно проживают и работают на таких территориях, — скидку 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм. Отдельный блок касается здоровья и социальной защиты. Это — дополнительные медицинские осмотры, психологическая помощь, реабилитация, а также денежные компенсации в случаях ранения или потери трудоспособности. "Мы также предусматриваем дополнительные гарантии для семей работников, пострадавших или погибших в результате российской агрессии", — уточнил председатель АПМГ.

Он добавил, что специальный статус, по замыслу, должен охватывать не только работников бюджетной сферы, но и других людей, которые непосредственно обеспечивают жизнедеятельность прифронтовых общин.

"Это также энергетики, водители общественного транспорта, работники связи, аптек, магазинов и другие специалисты, без которых невозможно обеспечить нормальную жизнь людей. Решающим должно быть то, какую работу человек фактически выполняет и в каких опасных условиях ему приходится работать", — констатировал Игорь Терехов.

Мы писали, что мэр Харькова Игорь Терехов инициировал первые общественные слушания за время войны. В ходе встречи местные жители должны обсудить три важных документа, от которых зависит работа Харькова в 2027 году.

Новини.LIVE сообщали, что также Игорь Терехов провел встречу с генеральным директором компании Vimislicki Elevators Якубом Вымислицким. Они обсудили запуск совместного производства лифтов в Харькове: работники должны собрать пять лифтов, после чего оборудование пройдет сертификацию.