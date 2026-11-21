Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов пропонує запровадити статус "учасника забезпечення життєдіяльності на територіях бойових дій". Він гарантуватиме підвищену зарплату, додаткову відпустку й зарахування страхового стажу "рік за два".

Про це очільник АПМГ розповів в інтерв’ю виданню "Главком", передає Новини.LIVE.

Реклама

Які пільги передбачає законопроєкт

Він підкреслив: держава має належним чином оцінити працю людей, які щодня забезпечують життя прифронтових громад під постійною загрозою обстрілів.

"За нашою ініціативою спільно з народними депутатами з міжфракційного об’єднання "Прифронтові території" підготовлено законопроєкт, який передбачає запровадження спеціального статусу "учасника забезпечення життєдіяльності на територіях бойових дій". Згідно з нашими пропозиціями, цей статус зможуть отримати люди, які фактично працювали на територіях активних бойових дій щонайменше шість місяців або на територіях можливих бойових дій — дванадцять місяців. Причому ми пропонуємо враховувати підтверджені періоди роботи з 24 лютого 2022 року. Сам статус буде безстроковим і зберігатиметься, навіть якщо людина згодом змінить роботу чи місце проживання", — розповів Терехов.

Серед представлених в законопроєкті пропозицій — запровадити підвищену оплату праці за роботу на небезпечних територіях, сім днів додаткової оплачуваної відпустки щороку. Також йдеться про пільгове зарахування страхового стажу. Один рік роботи на території активних бойових дій — як два роки, а на території можливих бойових дій — як півтора.

Читайте також:

"Також передбачаємо звільнення від податку на доходи фізичних осіб за підтверджені періоди роботи на територіях активних бойових дій. А для людей, які одночасно проживають і працюють на таких територіях, — знижку 50% на оплату житлово-комунальних послуг у межах установлених норм. Окремий блок стосується здоров’я та соціального захисту. Це — додаткові медичні огляди, психологічна допомога, реабілітація, а також грошові компенсації у випадках поранення або втрати працездатності. Передбачаємо й додаткові гарантії для родин працівників, які постраждали чи загинули внаслідок російської агресії", — конкретизував голова АПМГ.

Він додав, що спеціальний статус має, за задумом, охоплювати не лише працівників бюджетної сфери, а й інших людей, які безпосередньо забезпечують життєдіяльність прифронтових громад.

"Це також енергетики, водії громадського транспорту, працівники зв’язку, аптек, магазинів та інші фахівці, без яких неможливо забезпечити нормальне життя людей. Визначальним має бути те, яку роботу людина фактично виконує та в яких небезпечних умовах їй доводиться працювати", — констатував Ігор Терехов.

Ми писали, що міський голова Харкова Ігор Терехов ініціював перші громадські слухання за час війни. Під час зустрічі місцеві жителі мають обговорити три важливих документи, від яких залежить робота Харкова у 2027 році.

Новини.LIVE інформували, що також Ігор Терехов мав зустріч з генеральним директором компанії Vimislicki Elevators Якубом Вимисліцкім. Вони обговорили запуск спільного виробництва ліфтів у Харкові, працівники мають зібрати п'ять ліфтів, після чого обладнання пройде сертифікацію.