Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Игорь Терехов/Telegram

Харьков готов поделиться с другими украинскими громадами наработанными во время войны алгоритмами реагирования на российские обстрелы. Речь идет не только об оперативной работе экстренных служб, но и о комплексной системе гражданской защиты, которая включает укрытия, автономное энергоснабжение, резервы оборудования и подготовку специалистов.

Об этом мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов рассказал в интервью "Главкому", передает Новини.LIVE.

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Терехов рассказал, как Харьков реагирует на российские обстрелы и защищает людей

По его словам, из-за близости к фронту и интенсивности российских атак Харьков был вынужден быстро разрабатывать и совершенствовать механизмы защиты населения.

"Харьков из-за своего географического положения и интенсивности обстрелов был вынужден значительно быстрее находить новые решения. И сегодня у нас есть опыт, который действительно может быть полезен для всей страны", — отметил Терехов.

Одним из результатов этой работы стала специализированная система видеонаблюдения, благодаря которой городские службы могут определять место вражеского удара примерно за 30 секунд. Раньше на это могло уйти до пяти минут.

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"Информация сразу поступает в соответствующие службы, и они отправляются на место. Наши городские службы сегодня способны прибыть туда уже за пять-шесть минут", — рассказал мэр Харькова.

Дальнейшие действия координируются через городской Ситуационный центр. Спасатели проводят поисковые работы, медики помогают пострадавшим, полиция обеспечивает безопасность, а коммунальные службы перекрывают поврежденные сети, расчищают проезды и ликвидируют аварийные ситуации. Для оперативной связи, в частности в условиях угрозы повторных ударов, используются специальные радиостанции.

В то же время, как пояснил Терехов, харьковский стандарт безопасности охватывает гораздо больше, чем реагирование непосредственно после обстрелов.

"Наш стандарт безопасности не ограничивается работой Ситуационного центра. Это также укрытия, запасы необходимого оборудования и материалов, автономное энергоснабжение, подготовка специалистов и регулярные учения. Все, что позволяет городу не растеряться в критический момент, а действовать по заранее отработанному плану", — пояснил он.

Глава АПГГ убежден, что этот опыт необходимо использовать для укрепления гражданской защиты в других украинских громадах, при этом учитывая их индивидуальные потребности и возможности.

"Я считаю, что мы просто обязаны использовать всё, чему научились за эти годы, чтобы спасти жизни людей в других украинских городах и громадах. Система безопасности должна быть одинаково надежной для каждого украинца, независимо от размера населенного пункта, в котором он живет», — резюмировал Игорь Терехов.

Как писали Новини.LIVE, экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ поддержал инициативу мэра Харькова Игоря Терехова по распространению опыта города в области защиты от российских обстрелов на другие регионы Украины. Речь идет о создании единого национального стандарта гражданской защиты, который будет охватывать предупреждение об угрозах, реагирование на удары, помощь пострадавшим и восстановление инфраструктуры. По словам Куща, харьковские алгоритмы уже позволили сократить время определения места вражеского удара с пяти минут до 30 секунд, а продолжительность воздушных тревог — на 39,75%.

Также недавно мэр Харькова Игорь Терехов заявил о необходимости введения единого национального стандарта энергетической устойчивости громад. Он будет предусматривать четкие требования к тому, как долго громады смогут обеспечивать население водой, теплом и связью, а также поддерживать работу больниц и других важных объектов без внешнего электроснабжения. Терехов подчеркнул, что энергетическая устойчивость должна стать одним из приоритетов национальной безопасности, а восстановление инфраструктуры необходимо проводить с учетом будущих угроз.