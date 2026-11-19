Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Ігор Терехов/Telegram

Харків готовий ділитися з іншими українськими громадами напрацьованими під час війни алгоритмами реагування на російські обстріли. Йдеться не лише про оперативну роботу екстрених служб, а й про комплексну систему цивільного захисту, яка включає укриття, автономне енергоживлення, резерви обладнання та підготовку фахівців.

Про це мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов розповів в інтерв'ю "Главкому", передає Новини.LIVE.

Реклама

Терехов розповів, як Харків реагує на російські обстріли та захищає людей

За його словами, через близькість до фронту та інтенсивність російських атак Харків був змушений швидко розробляти й удосконалювати механізми захисту населення.

"Харків через своє географічне розташування та інтенсивність обстрілів був змушений значно швидше знаходити нові рішення. І сьогодні ми маємо досвід, який справді може бути корисним для всієї країни", — зазначив Терехов.

Одним із результатів цієї роботи стала спеціалізована система відеоспостереження, завдяки якій міські служби можуть визначати місце ворожого удару приблизно за 30 секунд. Раніше на це могло знадобитися до п'яти хвилин.

Читайте також:

"Інформація одразу надходить відповідним службам, і вони вирушають на місце. Наші міські служби сьогодні здатні прибути туди вже за п’ять-шість хвилин", — розповів мер Харкова.

Подальші дії координуються через міський Ситуаційний центр. Рятувальники проводять пошукові роботи, медики допомагають постраждалим, поліція забезпечує безпеку, а комунальні служби перекривають пошкоджені мережі, розчищають проїзди та ліквідовують аварійні ситуації. Для оперативного зв'язку, зокрема в умовах загрози повторних ударів, використовуються спеціальні радіостанції.

Водночас, як пояснив Терехов, харківський безпековий стандарт охоплює значно більше, ніж реагування безпосередньо після обстрілів.

"Наш безпековий стандарт не обмежується роботою Ситуаційного центру. Це також укриття, резерви необхідного обладнання та матеріалів, автономне енергоживлення, підготовка фахівців і регулярні навчання. Усе, що дозволяє місту не розгубитися в критичний момент, а діяти за відпрацьованим заздалегідь планом", — пояснив він.

Очільник АПМГ переконаний, що цей досвід необхідно використовувати для посилення цивільного захисту в інших українських громадах, водночас враховуючи їхні індивідуальні потреби та можливості.

"Я вважаю, що ми просто зобов'язані використати все, чого навчилися за ці роки, щоб зберегти життя людей в інших українських містах і громадах. Система безпеки має бути однаково надійною для кожного українця, незалежно від розміру населеного пункту, в якому він живе", — резюмував Ігор Терехов.

Як писали Новини.LIVE, економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ підтримав ініціативу мера Харкова Ігоря Терехова поширити досвід міста із захисту від російських обстрілів на інші регіони України. Йдеться про створення єдиного національного стандарту цивільного захисту, який охоплюватиме попередження про загрози, реагування на удари, допомогу постраждалим і відновлення інфраструктури. За словами Куща, харківські алгоритми вже дозволили скоротити час визначення місця ворожого удару з п’яти хвилин до 30 секунд, а тривалість повітряних тривог — на 39,75%.

Також нещодавно мер Харкова Ігор Терехов заявив про необхідність запровадження єдиного національного стандарту енергетичної стійкості громад. Він передбачатиме чіткі вимоги до того, як довго громади зможуть забезпечувати населення водою, теплом і зв’язком, а також підтримувати роботу лікарень та інших важливих об’єктів без зовнішнього електропостачання. Терехов наголосив, що енергетична стійкість має стати одним із пріоритетів національної безпеки, а відновлення інфраструктури потрібно проводити з урахуванням майбутніх загроз.