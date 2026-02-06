Терехов заявил о необходимости сделать жилье доступным — детали

Терехов отметил повышение доступности жилья для украинцев
Украина нуждается в системных решениях, которые позволят людям иметь собственный дом даже в условиях войны. Государство должно перейти к активной политике строительства, восстановления и поддержки прифронтовых городов.
Об этом заявил мэр Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов по результатам "Устойчивость, восстановление, развитие: визия прифронтовых громад - 2026", передает Новини.LIVE.
Терехов заявил о важности системных решений для прифронтовых громад
"Есть три вещи, которые для каждого из нас, для каждого украинца, равны слову "жизнь". Энергетика — это жизнь. ... Экономика — это жизнь. .... Безопасность — это жизнь. В буквальном смысле. Именно защита этих трех основ была в центре работы форума Ассоциации прифронтовых городов и громад", — подчеркнул он.
Глава АПМГ отметил, что обеспечение жизнедеятельности громад требует системных решений на государственном уровне — от финансирования и защиты объектов реконструкции до поддержки децентрализованной генерации электроэнергии.
Отдельное внимание Терехов уделил жилищному вопросу.
"Отдельным блоком должна стать государственная программа строительства и реновации жилья. Украинцам нужен дом. Поэтому мы настаиваем на повышении доступности ипотеки и внедрении действенных механизмов социальной аренды", — подчеркнул он.
Говоря об экономике, мэр Харькова подчеркнул, что бизнес в прифронтовых регионах нуждается не в дополнительных ограничениях, а в поддержке.
"Мы подчеркиваем: никакого давления на бизнес в зонах боевых действий! Ни новых налогов, ни сборов. Предприниматели, которые остались работать здесь, под сиренами и обстрелами, — это не "резерв бюджета". Это фундамент устойчивости регионов. Если их сломать, они просто закроются", — заявил Терехов.
