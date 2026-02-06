Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Терехов отметил повышение доступности жилья для украинцев

Терехов отметил повышение доступности жилья для украинцев

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 16:53
Терехов заявил о необходимости сделать жилье доступным — детали
Игорь Терехов. Фото: пресс-служба

Украина нуждается в системных решениях, которые позволят людям иметь собственный дом даже в условиях войны. Государство должно перейти к активной политике строительства, восстановления и поддержки прифронтовых городов.

Об этом заявил мэр Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов по результатам "Устойчивость, восстановление, развитие: визия прифронтовых громад - 2026", передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Терехов заявил о важности системных решений для прифронтовых громад

"Есть три вещи, которые для каждого из нас, для каждого украинца, равны слову "жизнь". Энергетика — это жизнь. ... Экономика — это жизнь. .... Безопасность — это жизнь. В буквальном смысле. Именно защита этих трех основ была в центре работы форума Ассоциации прифронтовых городов и громад", — подчеркнул он.

Глава АПМГ отметил, что обеспечение жизнедеятельности громад требует системных решений на государственном уровне — от финансирования и защиты объектов реконструкции до поддержки децентрализованной генерации электроэнергии.

Отдельное внимание Терехов уделил жилищному вопросу.

"Отдельным блоком должна стать государственная программа строительства и реновации жилья. Украинцам нужен дом. Поэтому мы настаиваем на повышении доступности ипотеки и внедрении действенных механизмов социальной аренды", — подчеркнул он.

Говоря об экономике, мэр Харькова подчеркнул, что бизнес в прифронтовых регионах нуждается не в дополнительных ограничениях, а в поддержке.

"Мы подчеркиваем: никакого давления на бизнес в зонах боевых действий! Ни новых налогов, ни сборов. Предприниматели, которые остались работать здесь, под сиренами и обстрелами, — это не "резерв бюджета". Это фундамент устойчивости регионов. Если их сломать, они просто закроются", — заявил Терехов.

жилье строительство Игорь Терехов экономика война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации