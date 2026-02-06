Терехов заявил о необходимости сделать жилье доступным — детали

Игорь Терехов. Фото: пресс-служба

Украина нуждается в системных решениях, которые позволят людям иметь собственный дом даже в условиях войны. Государство должно перейти к активной политике строительства, восстановления и поддержки прифронтовых городов.

Об этом заявил мэр Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов по результатам "Устойчивость, восстановление, развитие: визия прифронтовых громад - 2026", передает Новини.LIVE.

