Терехов: Релокація бізнесу не повинна стати квитком в один кінець

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: АПМГ

Для відновлення економіки прифронтових територій недостатньо лише податкових пільг, доступних кредитів та державних програм — бізнесу потрібні безпека та можливість планувати роботу на роки вперед. Таку думку висловив мер Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов під час робочої зустрічі "Від релокації до розвитку: як посилити підтримку переміщеного бізнесу".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Асоціації прифронтових міст і громад.

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Терехов назвав умови, за яких бізнес зможе повернутися до прифронтових міст

Одним із ключових завдань держави Терехов назвав створення умов для відновлення роботи підприємств у прифронтових громадах. При цьому повернення бізнесу, на його думку, не повинно означати новий переїзд та закриття виробництва в регіоні, куди підприємство було релоковане.

"Повернення бізнесу не повинно означати закриття виробництва в іншій області та черговий переїзд. Треба дати підприємствам можливість розвиватися там, де вони вже закріпилися, і водночас відновлювати роботу у Харкові, Сумах, Запоріжжі, Миколаєві та інших прифронтових містах", — зазначив голова АПМГ.

Водночас він наголосив, що навіть державні програми підтримки не здатні замінити підприємцям головної умови для довгострокового розвитку — безпеки.

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"Бізнесу потрібна можливість планувати на десятиріччя вперед, інвестувати і знати, що завтра все не буде знищено. Тому Україна має використовувати всі можливості для досягнення тривалого та стійкого миру. Включно з переговорами. Наша мета — повернути країні мир і можливість нормального розвитку, а не навчитися нескінченно жити в війні", — констатував Терехов.

За його словами, відновлення бізнесу безпосередньо пов’язане з поверненням українців до прифронтових громад. Підприємства створюють робочі місця, а можливість працювати та планувати майбутнє є однією з необхідних умов для повернення людей.

Тому релокація, переконаний очільник АПМГ, не повинна перетворюватися на "квиток в один кінець". Держава має створити можливості, за яких підприємства зможуть розвивати вже створені виробництва та одночасно поступово відновлювати економічну активність у прифронтових регіонах.

"Тому справжня економіка і справжнє відродження України сьогодні, звісно, в наших руках", — підсумував Ігор Терехов.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно Терехов заявив, що підприємства, які зазнали збитків через війну, мають отримати державну підтримку для відновлення. Йдеться, зокрема, про допомогу бізнесу, який постраждав від російських атак та був змушений призупинити роботу. За словами Терехова, така підтримка необхідна для збереження виробництва, робочих місць та економічної активності.

Також Терехов запропонував запровадити особливі податкові умови для підприємств, які працюють на прифронтових територіях. Зокрема, він виступив за зниження податку на прибуток до 9% на час воєнного стану та ще два роки після його завершення. Також Терехов запропонував заморожувати кредитні зобов’язання підприємств, чиє майно було зруйноване або опинилося на тимчасово окупованих територіях.