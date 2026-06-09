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Главная Харьков Терехов подтвердил разрушения в результате ночного обстрела Харькова

Терехов подтвердил разрушения в результате ночного обстрела Харькова

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 03:01
Терехов подтвердил разрушения в результате ночного обстрела Харькова
Результат одной из атак на Харьков. Фото: Харьковская ОВА

Несколько взрывов прогремели в Харькове в ночь на 9 июня во время атаки российских ударных беспилотников. Под удар попали Шевченковский и Холодногорский районы города. Также известно как минимум об одном пострадавшем человеке. 

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на городского главу Игоря Терехова. 

Что известно о последствиях атаки

По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в Шевченковском районе повреждены окна жилого дома. Власти Харькова продолжают уточнять масштабы разрушений и последствия ударов. Одновременно сообщалось о массированной атаке на Чугуев с применением баллистических ракет и беспилотников. 

Сообщение Галины Минаевой
Сообщение Галины Минаевой. Фото: скриншот 

Городской голова Чугуева Галина Минаева заявила, что в результате ракетного удара погибли пять человек, еще трое получили ранения. По предварительным данным, повреждения получили около восьми многоквартирных домов и более десяти частных домовладений. 

Напомним, Новини.LIVE писали о переговорах Владимира Зеленского с представителями президента США Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером, которые состоялись во время остановки украинского лидера в Кишиневе.

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Кроме того, Новини.LIVE сообщали об оценке Владимира Зеленского ситуации на фронте, где, по его мнению, российская армия впервые за длительное время начала терять инициативу.

Харьков обстрелы Игорь Терехов
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
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