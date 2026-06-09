Терехов подтвердил разрушения в результате ночного обстрела Харькова

Результат одной из атак на Харьков. Фото: Харьковская ОВА

Несколько взрывов прогремели в Харькове в ночь на 9 июня во время атаки российских ударных беспилотников. Под удар попали Шевченковский и Холодногорский районы города. Также известно как минимум об одном пострадавшем человеке.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на городского главу Игоря Терехова.

Что известно о последствиях атаки

По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в Шевченковском районе повреждены окна жилого дома. Власти Харькова продолжают уточнять масштабы разрушений и последствия ударов. Одновременно сообщалось о массированной атаке на Чугуев с применением баллистических ракет и беспилотников.

Сообщение Галины Минаевой. Фото: скриншот

Городской голова Чугуева Галина Минаева заявила, что в результате ракетного удара погибли пять человек, еще трое получили ранения. По предварительным данным, повреждения получили около восьми многоквартирных домов и более десяти частных домовладений.

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