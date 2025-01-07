Восстановление Харькова - что известно о помощи мира

Ликвидация последствий обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

Мэр Харькова Игорь Терехов объяснил, почему международные партнеры пока не спешат инвестировать в восстановление жилых домов. Он утверждает, что это связано с масштабностью расходов.

Об этом Терехов сказал в эфире телемарафона во вторник, 7 января.

Читайте также:

Восстановление Харькова — что известно

"Закончится война— будем инвестировать, помогать и отстраивать вместе", — так, как говорит Терехов, говорят инвесторы.

Тем временем, по его словам, они поддерживают точечное восстановление. То есть, помогают заменить выбитые окна или отремонтировать поврежденные крыши.

Напомним, ранее россияне запустили по Харькову беспилотник типа "Молния". Есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Также враг выпустил по населенным пунктам Харьковщины КАБ. Из-за атаки пострадала женщина.