Відбудова Харкова — що відомо про допомогу світу

Ліквідація наслідків обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

Мер Харкова Ігор Терехов пояснив, чому міжнародні партнери наразі не поспішають інвестувати у відбудову житлових будинків. Він стверджує, що це пов’язано із масштабністю витрат.

Про це Терехов сказав в ефірі телемарафону у вівторок, 7 січня.

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"Закінчиться війна — будемо інвестувати, допомагати й відбудовувати разом", — так, як каже Терехов, говорять інвестори.

Тим часом, за його словами, вони підтримують точкове відновлення. Тобто, допомагають замінити вибиті вікна чи відремонтувати пошкоджені дахи.

Нагадаємо, раніше росіяни запустили по Харкову безпілотник типу "Молнія". Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Також ворог випустив по населених пунктах Харківщини КАБ. Через атаку постраждала жінка.