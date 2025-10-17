Война в Украине — почему важно восстанавливать Харьков

Олег Синегубов и Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

Даже во время войны очень важно финансировать инфраструктурные проекты в Харькове и других прифронтовых городах. Если этого не будет, люди увидят несостоятельность.

Об этом заявили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов на мероприятии в рамках Ассоциации прифронтовых городов, сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Почему важно восстанавливать Харьков во время войны

Терехов рассказал, что в Харьков хотят закупить подвижной состав метрополитена. Также планируется подземное строительство двух станций. По поводу этого были дискуссии с европейскими инвестиционными партнерами и на уровне ЕС.

"И я хочу сказать, что мы доказали, что это нужно, и они приняли соответствующее решение на уровне Европейского Союза, потому что они дают гарантию. И сегодня это очень важно. Одним из аргументов, когда я говорил, встречался, доказывал, убеждал в этом, было то, если мы не будем восстанавливать, отстраивать и прекратим финансирование таких инфраструктурных проектов, все. Точка", — сказал мэр Харькова.

По его словам, в таком случае люди будут видеть несостоятельность власти и думать, что на этих территориях и на человеческой жизни поставили крест. Терехов отметил, что для него важно, чтобы все продолжалось.

В то же время городской голова не исключил повторного попадания в те или иные объекты инфраструктуры, однако он подчеркнул, что это жизнь и "мы живем здесь и сейчас".

"От того, как мы будем быстро восстанавливать, как мы будем ставить окна, как мы будем делать так, чтобы восстанавливать все эти разрушения, которые были в жилых домах, в школах, в больницах, зависит, будут спасать в Украине люди или не будут", — подытожил Игорь Терехов.

Привлечение помощи от других областей

В то же время глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что после начала полномасштабной войны регион получал немало помощи от других областей. По его словам, привозили муку, сахар и другие продукты и раздавали их людям на улице.

При этом Синегубов отметил, что вызовы всегда будут в городе и области. Для примера он привел очистку дорог зимой, но подчеркнул, что нужно смотреть шире и привлекать ресурсы, чтобы регион получал всю необходимую помощь. В частности, он обратил внимание на программу "Пліч-о-пліч". Она предусматривает объединение громад-партнеров (тыловых и центральных громад Украины) для поддержки и восстановления громад-форпостов (громад, расположенных вдоль границы и на линии боевого столкновения, где значительная часть объектов инфраструктуры повреждена и разрушена).

"Потому что это важная задача — привлекать сюда. Сейчас вся Харьковская область — это не прифронтовая, это фронтовая территория. Наша задача — привлечь сюда к нам максимум ресурса государственного. Это наша общая ответственность", — подчеркнул глава ОГА.

Напомним, на сегодня к инициативе Ассоциации прифронтовых городов и громад присоединилось уже 56 громад Харьковщины. Она призвана защищать интересы населенных пунктов, расположенных вблизи линии фронта.

Кроме того, Игорь Терехов отметил, что зарплаты в прифронтовых городах должны быть выше. По его словам, здесь люди работают в более сложных условиях.