Війна в Україні — чому важливо відновлювати Харків

Навіть під час війни дуже важливо фінансувати інфраструктурні проєкти у Харкові та інших прифронтових містах. Якщо цього не буде, люди побачать неспроможність.

Про це заявили мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов на заході в межах Асоціації прифронтових міст, повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Чому важливо відновлювати Харків під час війни

Терехов розповів, що в Харків хочуть закупити рухомий склад метрополітену. Також планується підземне будівництво двох станцій. З приводу цього були дискусії з європейськими інвестиційними партнерами та на рівні ЄС.

"І я хочу сказати, що ми довели, що це потрібно, і вони прийняли відповідне рішення на рівні Європейського Союзу, бо вони дають гарантію. І сьогодні це дуже важливо. Одним з аргументів, коли я казав, зустрічався, доказував, переконував в цьому, було те, якщо ми не будемо відновлювати, відбудовувати і припинимо фінансування таких інфраструктурних проєктів, все. Крапка", — сказав мер Харкова.

За його словами, в такому випадку люди будуть бачити неспроможність влади і думати, що на цих територіях та на людському житті поставили хрест. Терехов наголосив, що для нього важливо, аби все продовжувалось.

Водночас міський голова не відкинув повторного влучання в ті, чи інші об'єкти інфраструктури, проте він підкреслив, що це життя і "ми живемо тут і зараз".

"Від того, як ми будемо швидко відновлювати, як ми будемо ставити вікна, як ми будемо робити так, щоб відбудовувати всі ці руйнації, які були в житлових будинках, в школах, в лікарнях, залежить, будуть рятувати в Україну люди чи не будуть", — підсумував Ігор Терехов.

Залучення допомоги від інших областей

Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що після початку повномасштабної війни регіон отримував чимало допомоги від інших областей. За його словами, привозили муку, цукор та інші продукти і роздавали їх людям на вулиці.

При цьому Синєгубов наголосив, що виклики завжди будуть в місті і області. Для прикладу він навів очищення доріг взимку, але він наголосив дивитись ширше і залучати ресурс, аби регіон отримував всю необхідну допомогу. Зокрема, він звернув увагу на програму "Пліч-о-пліч". Вона передбачає об'єднання громад-партнерів (тилових і центральних громад України) для підтримки та відновлення громад-форпостів (громад, які розташовані вздовж кордону та на лінії бойового зіткнення, де значна частина об’єктів інфраструктури пошкоджена та зруйнована).

"Бо це важливе завдання — залучати сюди. Зараз вся Харківська область — це не прифронтова, це фронтова територія. Наше завдання — залучити сюди до нас максимум ресурсу державного. Це наша спільна відповідальність", — підкреслив очільник ОВА.

Нагадаємо, станом на сьогодні до ініціативи Асоціації прифронтових міст і громад долучилося вже 56 громад Харківщини. Вона покликана захищати інтереси населених пунктів, розташованих поблизу лінії фронту.

Крім того, Ігор Терехов наголосив, що зарплати у прифронтових містах мають бути вищі. За його словами, тут люди працюють в складніших умовах.