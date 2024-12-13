Новая система оповещения — Терехов объяснил, когда харьковчанам ждать перемен

Игорь Терехов. Фото: Гвара Медиа

В Харькове в скором времени хотят запустить новую систему дифференцированного оповещения. Теперь город ждет соответствующего решения от военных.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире "Единых новостей" в четверг, 12 декабря.

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Новая система оповещения в Харькове

По словам мэра Харькова, в городе запустят новую систему оповещения о воздушной тревоге. Она будет дифференцирована. Систему уже успешно опробовали в тестовом режиме. Ее запуск зависит от соответствующих военных решений.

"Это будет дифференцированная система оповещения, и тогда совсем по-другому будет жизнь в Харькове. Потому что, когда мы будем видеть, что летят КАБы или другие ракеты по территории Харьковской области, а не цепляют Харьков, то воздушная тревога не будет звучать", — заявил Терехов.

Напомним, в Харькове раздался мощный взрыв возле отделения полиции. В результате взрыва здание получило повреждения, однако обошлось без пострадавших.

Россияне обстреляли города Златополь в Лозовском районе Харьковской области. Они использовали две ракеты типа "Искандер-М", в результате которых многочисленные разрушения и раненые.