Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Терехов объяснил, что изменилось в Харькове за год

Терехов объяснил, что изменилось в Харькове за год

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 22:03
Терехов объяснил, благодаря чему Харьков выдерживает разрушение из-за обстрелов РФ
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov

Харьковский городской голова Игорь Терехов объяснил, что изменилось в городе за год. По его словам, Харьков выдерживает разрушения из-за российских обстрелов благодаря единству горожан.

Об этом Игорь Терехов сказал в интервью Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Харьков во время войны

Терехов отметил, что в результате российской агрессии в Харькове очень много разрушений. По его словам, ни один город в Украине не имеет таких повреждений.

"Невозможно сегодня сравнить Харьков со Львовом, с Киевом, с Одессой, пусть не обижаются эти уважаемые города, но то, что выдерживает Харьков, ни один город такое не выдерживает", — говорит он.

Терехов объяснил, что это накладывает определенный отпечаток на людей. По его словам, горожане помогают друг другу, поскольку они — единая семья, несмотря на разные взгляды.

"Объединяет то, что мы стали чувствительнее, четче относиться друг к другу", — подчеркнул мэр Харькова.

Местные помогают друг другу во время российских атак. Терехов отметил, что это харьковская прочность, несокрушимость и чувствительность друг к другу.

Напомним, мэр Харькова рассказал, сколько горожан остались без дома в результате российских обстрелов.

Ранее Терехов сообщил, что на полное восстановление Харькова необходимо 10 миллиардов евро.

война Харьков украинцы обстрелы Игорь Терехов
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации