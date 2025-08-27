Терехов объяснил, благодаря чему Харьков выдерживает разрушение из-за обстрелов РФ

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov

Харьковский городской голова Игорь Терехов объяснил, что изменилось в городе за год. По его словам, Харьков выдерживает разрушения из-за российских обстрелов благодаря единству горожан.

Об этом Игорь Терехов сказал в интервью Новини.LIVE.

Харьков во время войны

Терехов отметил, что в результате российской агрессии в Харькове очень много разрушений. По его словам, ни один город в Украине не имеет таких повреждений.

"Невозможно сегодня сравнить Харьков со Львовом, с Киевом, с Одессой, пусть не обижаются эти уважаемые города, но то, что выдерживает Харьков, ни один город такое не выдерживает", — говорит он.

Терехов объяснил, что это накладывает определенный отпечаток на людей. По его словам, горожане помогают друг другу, поскольку они — единая семья, несмотря на разные взгляды.

"Объединяет то, что мы стали чувствительнее, четче относиться друг к другу", — подчеркнул мэр Харькова.

Местные помогают друг другу во время российских атак. Терехов отметил, что это харьковская прочность, несокрушимость и чувствительность друг к другу.

Напомним, мэр Харькова рассказал, сколько горожан остались без дома в результате российских обстрелов.

Ранее Терехов сообщил, что на полное восстановление Харькова необходимо 10 миллиардов евро.