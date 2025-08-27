Терехов пояснив, завдяки чому Харків витримує руйнування через обстріли РФ

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov

Харківський міський голова Ігор Терехов пояснив, що змінилося в місті за рік. За його словами, Харків витримує руйнування через російські обстріли завдяки єдності містян.

Про це Ігор Терехов сказав в інтервʼю Новини.LIVE.

Харків під час війни

Терехов зауважив, що внаслідок російської агресії у Харкові дуже багато руйнацій. За його словами, жодне місто в Україні не має таких пошкоджень.

"Неможливо сьогодні порівняти Харків зі Львовом, з Києвом, з Одесою, нехай не ображаються ці поважні міста, але те, що витримує Харків, жодне місто таке не витримує", — каже він.

Терехов пояснив, що це накладає певний відбиток на людей. За його словами, містяни допомагають одне одному, оскільки вони єдина родина, попри різні погляди.

"Обʼєднує те, що ми стали чутливіше, чіткіше ставитися одне до одного", — наголосив мер Харкова.

Місцеві допомагають одне одному під час російських атак. Терехов наголосив, що це харківська міцність, незламність і чутливість одне до одного.

Нагадаємо, мер Харкова розповів, скільки містян залишилися без домівок внаслідок російських обстрілів.

Раніше Терехов повідомив, що на повне відновлення Харкова необхідно 10 мільярдів євро.