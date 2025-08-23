Відео
Відбудова Харкова — Терехов повідомив, скільки грошей знадобиться

Відбудова Харкова — Терехов повідомив, скільки грошей знадобиться

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 17:08
Зруйнований Харків - скільки грошей треба на відбудову
Ігор Терехов. Фото з Facebook Терехова

Щоб відновити Харків повністю — як був до війни — потрібно 10 мільярдів євро. Станом на зараз у місті пошкоджено близько 12 тисяч об’єктів, з них 9 тисяч — житлові будинки.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в інтервʼю Новини.LIVE.

Читайте також:

Скільки будинків пошкоджено в Харкові

Мер повідомив, що частину зруйнуваних будинків вже знесено, ще частину доведеться знести.

"На жаль, деякі будинки відновити неможливо. Попри це, з початку війни ми відновили 1 400 житлових будівель", — сказав він. 

За його словами, найбільший виклик сьогодні — забезпечення харків’ян житлом. Адже ресурси обмежені, а міський бюджет доводиться балансувати між допомогою людям, підтримкою військових, безкоштовним транспортом і харчуванням.

"Критична інфраструктура дуже пошкоджена. І ми працюємо над цим. Проблема житла  вона першопланова проблема, з якою сьогодні ми зіткнулися і яку нам потрібно всім разом вирішувати", — додав Терехов.

Нагадаємо, сьогодні Харків святкує День міста. Місту-герою виповнюється 371 рік.

У понеділок, 18 серпня, російські загарбники прицільно вдарили безпілотниками по житловій багатоповерхівці в Індустріальному районі. У будинку було 119 квартир, в яких мешкали 300 людей. На момент обстрілу вдома були близько половини з них.

Внаслідок ворожого обстрілу загинуло семеро людей, зокрема двоє дітей. Ще 24 людини постраждали. Двох людей вдалося врятувати працівникам ДСНС.

Харків Ігор Терехов інтерв'ю війна в Україні руйнування
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
