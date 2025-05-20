Мэр Харькова Терехов прокомментировал избиение учителя работниками ТЦК

Терехов пообещал наказание за избиение учителя работниками ТЦК
Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал инцидент с избиением учителя работниками территориального центра комплектования. По его словам, все виновные будут наказаны.
Об этом Игорь Терехов рассказал в эфире День.LIVE во вторник, 20 мая.
Избиение учителя в Харькове
Терехов отметил, что пострадавшему от действий представителей ТЦК учителю оказывается вся юридическая помощь.
По словам мэра Харькова, инцидент вызвал широкий резонанс у общества. Сейчас расследование продолжается.
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"Такой позорный случай, на который отреагировали многие люди. Это был учитель, который работает в нашем школьном образовании, он пострадал. Я уверен: все те, кто совершил этот позор, будут наказаны", — добавил Терехов.
Напомним, в ТЦК Харькова прокомментировали драку. Там отметили, что конфликт возник из-за провокации гражданского.
А недавно в Харькове отстранили от исполнения служебных обязанностей начальника районного ТЦК после смерти 39-летнего мужчины.
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