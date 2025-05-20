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Терехов пообещал наказание за избиение учителя работниками ТЦК

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Дата публикации 20 мая 2025 14:56
Мэр Харькова Терехов прокомментировал избиение учителя работниками ТЦК
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал инцидент с избиением учителя работниками территориального центра комплектования. По его словам, все виновные будут наказаны.

Об этом Игорь Терехов рассказал в эфире День.LIVE во вторник, 20 мая.

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Терехов отметил, что пострадавшему от действий представителей ТЦК учителю оказывается вся юридическая помощь.

По словам мэра Харькова, инцидент вызвал широкий резонанс у общества. Сейчас расследование продолжается.

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"Такой позорный случай, на который отреагировали многие люди. Это был учитель, который работает в нашем школьном образовании, он пострадал. Я уверен: все те, кто совершил этот позор, будут наказаны", — добавил Терехов.

Напомним, в ТЦК Харькова прокомментировали драку. Там отметили, что конфликт возник из-за провокации гражданского.

А недавно в Харькове отстранили от исполнения служебных обязанностей начальника районного ТЦК после смерти 39-летнего мужчины.

драка учителя Харьков Игорь Терехов ТЦК и СП
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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