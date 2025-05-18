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Загибель чоловіка у ТЦК Харкова — керівництво відсторонили

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Дата публікації: 18 травня 2025 22:18
Смерть чоловіка у ТЦК Харкова — начальника та його заступника усунули від виконання службових обов'язків
Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: Cherkasy TCK

У Харкові начальника районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) та його заступника відсторонили від виконання службових обов’язків. Причиною стала смерть 39-річного чоловіка на території військкомату.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Схід" в Facebook у неділю, 18 травня.

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Смерть на території ТЦК

В ОК "Схід" зазначили, що посадовців ТЦК відсторонили від виконання службових обов’язків на час проведення розслідування. Наразі тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин трагедії.

"Командування оперативного командування "Схід" надає всебічне і повне сприяння роботі правоохоронних органів. За результатами слідчих дій та судового рішення буде вжито всіх необхідних дисциплінарних і кадрових рішень", — йдеться у повідомленні.

В командуванні додали, що в разі оголошення підозр іншим посадовим особам ТЦК та СП вони також негайно будуть відсторонені від виконання службових обов'язків.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. В разі встановлення провини посадових осіб вони будуть притягнуті до суворої відповідальності", — підсумували в ОК "Схід".

Смерть у ТЦК Харкова
Повідомлення оперативного командування "Схід" у Facebook

Нагадаємо, у соцмережах поширилася інформація про нібито вбивство чоловіка працівниками Харківського ТЦК. У військкоматі відреагували на звинувачення та повідомили, що військовозобов’язаного виявили на території центру вже без ознак життя, а жодних незаконних дій з боку працівників установи не було.

Згодом у поліції виступили із заявою. Правоохоронці зазначили, що, за попередньою інформацією, 39-річний чоловік покінчив життя самогубством. Проте наразі триває розслідування трагедії. Для перевірки дій працівників РТЦК та СП матеріали направлено до Державного бюро розслідувань.

смерть Харків вбивство ТЦК та СП військовозобов'язані
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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