Смерть чоловіка у ТЦК Харкова — начальника та його заступника усунули від виконання службових обов'язків

Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: Cherkasy TCK

У Харкові начальника районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) та його заступника відсторонили від виконання службових обов’язків. Причиною стала смерть 39-річного чоловіка на території військкомату.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Схід" в Facebook у неділю, 18 травня.

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Смерть на території ТЦК

В ОК "Схід" зазначили, що посадовців ТЦК відсторонили від виконання службових обов’язків на час проведення розслідування. Наразі тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин трагедії.

"Командування оперативного командування "Схід" надає всебічне і повне сприяння роботі правоохоронних органів. За результатами слідчих дій та судового рішення буде вжито всіх необхідних дисциплінарних і кадрових рішень", — йдеться у повідомленні.

В командуванні додали, що в разі оголошення підозр іншим посадовим особам ТЦК та СП вони також негайно будуть відсторонені від виконання службових обов'язків.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. В разі встановлення провини посадових осіб вони будуть притягнуті до суворої відповідальності", — підсумували в ОК "Схід".

Повідомлення оперативного командування "Схід" у Facebook

Нагадаємо, у соцмережах поширилася інформація про нібито вбивство чоловіка працівниками Харківського ТЦК. У військкоматі відреагували на звинувачення та повідомили, що військовозобов’язаного виявили на території центру вже без ознак життя, а жодних незаконних дій з боку працівників установи не було.

Згодом у поліції виступили із заявою. Правоохоронці зазначили, що, за попередньою інформацією, 39-річний чоловік покінчив життя самогубством. Проте наразі триває розслідування трагедії. Для перевірки дій працівників РТЦК та СП матеріали направлено до Державного бюро розслідувань.