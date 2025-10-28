Видео
Україна
Терехов сравнил цены строительства подземного детсада и школы

Терехов сравнил цены строительства подземного детсада и школы

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 19:22
обновлено: 19:22
Терехов назвал расходы на подземный детсад и школу в Харькове
Игорь Терехов. Фото: УНИАН

Мэр Харькова Игорь Терехов сравнил цены строительства подземного детского сада и школы. По его словам, на эти расходы необходимо идти, поскольку ключевая цель — сохранить население и будущее.

Об этом Игорь Терехов сказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время форума "Украинский Юг: Устойчивость. Восстановление. Будущее", организованного Ассоциацией прифронтовых городов и громад.

Читайте также:

Строительство подземного детсада и школы

Журналистка спросила у Терехова, сколько стоит строительство подземного детсада в Харькове.

"Я хочу сказать, что очень дорого стоит, если взять в сравнении с подземной школой, то подземная школа, которая рассчитана на посещение 1200 учеников в две смены, стоит примерно 110 миллионов гривен", — отметил он.

По его словам, если взять детсад на 120 детей, который уже спроектировали, он стоит 250 млн грн.

"Но если мы хотим сохранить наше население, если мы хотим сохранить наше будущее, нам нужно идти на эти расходы и строить, строить и строить", — добавил мэр Харькова.

Напомним, 22 октября российские оккупанты нанесли удар по детскому саду в Харькове. Президент Владимир Зеленский отреагировал.

Кроме того, Новини.LIVE подготовили фоторепортаж с последствий российского обстрела Харькова.

Харьков строительство Игорь Терехов детский садик подземная школа
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
