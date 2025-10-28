Терехов назвал расходы на подземный детсад и школу в Харькове

Игорь Терехов. Фото: УНИАН

Мэр Харькова Игорь Терехов сравнил цены строительства подземного детского сада и школы. По его словам, на эти расходы необходимо идти, поскольку ключевая цель — сохранить население и будущее.

Об этом Игорь Терехов сказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время форума "Украинский Юг: Устойчивость. Восстановление. Будущее", организованного Ассоциацией прифронтовых городов и громад.

Строительство подземного детсада и школы

Журналистка спросила у Терехова, сколько стоит строительство подземного детсада в Харькове.

"Я хочу сказать, что очень дорого стоит, если взять в сравнении с подземной школой, то подземная школа, которая рассчитана на посещение 1200 учеников в две смены, стоит примерно 110 миллионов гривен", — отметил он.

По его словам, если взять детсад на 120 детей, который уже спроектировали, он стоит 250 млн грн.

"Но если мы хотим сохранить наше население, если мы хотим сохранить наше будущее, нам нужно идти на эти расходы и строить, строить и строить", — добавил мэр Харькова.

