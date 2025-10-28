Відео
Головна Харків Терехов порівняв ціни будівництва підземного дитсадочка і школи

Терехов порівняв ціни будівництва підземного дитсадочка і школи

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 19:22
Оновлено: 19:22
Терехов назвав витрати на підземний дитсадок і школу у Харкові
Ігор Терехов. Фото: УНІАН

Мер Харкова Ігор Терехов порівняв ціни будівництва підземного дитячого садка та школи. За його словами, на ці витрати необхідно йти, оскільки ключова мета — зберегти населення і майбутнє.

Про це Ігор Терехов сказав журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час форуму "Український Південь: Стійкість. Відновлення. Майбутнє", організованого Асоціацією прифронтових міст та громад.

Читайте також:

Будівництво підземного дитсадочка і школи

Журналістка запитала у Терехова, скільки коштує будівництво підземного дитсадочка в Харкові.

"Я хочу сказати, що дуже дорого коштує, якщо взяти в порівнянні з підземною школою, то підземна школа, яка розрахована на відвідування 1200 учнів в дві зміни, коштує приблизно 110 мільйонів гривень", — зазначив він.

За його словами, якщо взяти дитсадочок на 120 дітей, який вже спроєктували, він коштує 250 млн грн.

"Але якщо ми хочемо зберегти наше населення, якщо ми хочемо зберегти наше майбутнє, нам потрібно йти на ці витрати і будувати, будувати і будувати", — додав мер Харкова.

Нагадаємо, 22 жовтня російські окупанти завдали удару по дитячому садочку в Харкові. Президент Володимир Зеленський відреагував.

Крім того, Новини.LIVE підготували фоторепортаж з наслідків російського обстрілу Харкова.

Автор:
Аркадій Пастула
