В Харькове российский дрон попал в детсад — Зеленский прокомментировал

Срочная новость

В Харькове продолжается ликвидация последствий российского дронового удара по детскому саду, который оккупанты совершили днем, 22 октября. Владимир Зеленский подтвердил, что от этого удара погиб один человек, еще семеро получили ранения и в настоящее время им оказывают медицинскую помощь.

Новость дополняется...

