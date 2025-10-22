Видео
Україна
Видео

РФ атаковала детей в детсаду в Харькове — Зеленский отреагировал

РФ атаковала детей в детсаду в Харькове — Зеленский отреагировал

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 12:19
обновлено: 12:19
В Харькове российский дрон попал в детсад — Зеленский прокомментировал
Срочная новость

В Харькове продолжается ликвидация последствий российского дронового удара по детскому саду, который оккупанты совершили днем, 22 октября. Владимир Зеленский подтвердил, что от этого удара погиб один человек, еще семеро получили ранения и в настоящее время им оказывают медицинскую помощь.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский Харьков дети обстрелы детский садик атака
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
