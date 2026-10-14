Терехов последовательно выходит за рамки региональной политики, — считает эксперт

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Глава Ассоциации прифронтовых городов и общин, мэр Харькова Игорь Терехов перестал быть политиком исключительно местного масштаба и переходит с городского уровня на национальный.

Такое мнение высказал политолог Виктор Таран на своей странице в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Политолог об Игоре Терехове

"Президент вновь публично заявляет о том, что Киев не готов к возможным отключениям электроэнергии, и среди тех, с кем он советовался, оказался мэр Харькова Игорь Терехов. Знаю, у многих из вас это имя вызывает неоднозначную реакцию, и понимаю, почему. Далеко не все разделяют его политические взгляды. В то же время стоит честно признать его управленческие результаты. Харьков уже несколько лет живет под постоянными ударами. Но после каждого из них город быстро восстанавливает свет, воду и транспорт, помогает людям и остается работоспособным", — подчеркнул Таран.

Он подчеркнул: то, к чему другие города только готовятся, для Харькова стало повседневной практикой. И именно такого кризисного опыта сейчас не хватает и столице, и государству в целом.

"Показательно и то, что летом Терехова называли среди возможных кандидатов на пост премьер-министра, а, по имеющейся информации, он сам отказался, чтобы остаться в городе. С ним советуются в правительстве, его инициативы поддерживают народные депутаты, а вопросы, которыми он занимается, давно вышли за пределы Харькова, ведь речь идет о восстановлении городов, жилье для переселенцев, поддержке прифронтовых общин, образовании, медицине и местных бюджетах", — констатировал эксперт.

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Поэтому, по его мнению, такой опыт нужно учитывать и использовать, ведь в условиях войны эффективное кризисное управление имеет реальную ценность для людей.

"Но столь же важно сохранять баланс, то есть ценить результаты работы и при этом внимательно следить за позициями политика, его решениями и ценностями. Особенно когда его роль выходит на национальный уровень и он по праву может претендовать на переход на этот уровень уже в ближайшее время. Именно такое трезвое отношение, без чрезмерного восторга и без огульного критиканства, представляется мне наиболее честным и сбалансированным в этой ситуации", — отметил Виктор Таран.

Мы писали, что мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что государство должно снизить налоги на самые необходимые товары и продукты питания. По его мнению, замораживание социальных выплат во время войны и экономической нестабильности недопустимо.

Новини.LIVE сообщали, что мэр Харькова и председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов призвал руководство парламента и правительства поддержать изменения в госбюджет на 2027 год. Речь идет о дополнительном финансировании образования, медицины, социальной защиты и прифронтовых общин.