Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Терехов последовательно выходит за рамки региональной политики, — эксперт

Терехов последовательно выходит за рамки региональной политики, — эксперт

Ua ru
14 октября 2026 19:26
Терехов последовательно выходит за рамки региональной политики, — считает эксперт
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Глава Ассоциации прифронтовых городов и общин, мэр Харькова Игорь Терехов перестал быть политиком исключительно местного масштаба и переходит с городского уровня на национальный.

Такое мнение высказал политолог Виктор Таран на своей странице в Facebook, передает Новини.LIVE.

Реклама

Политолог об Игоре Терехове

"Президент вновь публично заявляет о том, что Киев не готов к возможным отключениям электроэнергии, и среди тех, с кем он советовался, оказался мэр Харькова Игорь Терехов. Знаю, у многих из вас это имя вызывает неоднозначную реакцию, и понимаю, почему. Далеко не все разделяют его политические взгляды. В то же время стоит честно признать его управленческие результаты. Харьков уже несколько лет живет под постоянными ударами. Но после каждого из них город быстро восстанавливает свет, воду и транспорт, помогает людям и остается работоспособным", — подчеркнул Таран.

Он подчеркнул: то, к чему другие города только готовятся, для Харькова стало повседневной практикой. И именно такого кризисного опыта сейчас не хватает и столице, и государству в целом.

"Показательно и то, что летом Терехова называли среди возможных кандидатов на пост премьер-министра, а, по имеющейся информации, он сам отказался, чтобы остаться в городе. С ним советуются в правительстве, его инициативы поддерживают народные депутаты, а вопросы, которыми он занимается, давно вышли за пределы Харькова, ведь речь идет о восстановлении городов, жилье для переселенцев, поддержке прифронтовых общин, образовании, медицине и местных бюджетах", — констатировал эксперт.

Читайте также:

Поэтому, по его мнению, такой опыт нужно учитывать и использовать, ведь в условиях войны эффективное кризисное управление имеет реальную ценность для людей.

"Но столь же важно сохранять баланс, то есть ценить результаты работы и при этом внимательно следить за позициями политика, его решениями и ценностями. Особенно когда его роль выходит на национальный уровень и он по праву может претендовать на переход на этот уровень уже в ближайшее время. Именно такое трезвое отношение, без чрезмерного восторга и без огульного критиканства, представляется мне наиболее честным и сбалансированным в этой ситуации", — отметил Виктор Таран.

Мы писали, что мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что государство должно снизить налоги на самые необходимые товары и продукты питания. По его мнению, замораживание социальных выплат во время войны и экономической нестабильности недопустимо.

Новини.LIVE сообщали, что мэр Харькова и председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов призвал руководство парламента и правительства поддержать изменения в госбюджет на 2027 год. Речь идет о дополнительном финансировании образования, медицины, социальной защиты и прифронтовых общин.

Киев Харьков Украина Игорь Терехов политики
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации