Терехов послідовно виходить за межі регіональної політики, – експерт

Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Очільник Асоціації прифронтових міст і громад, мер Харкова Ігор Терехов перестав бути політиком винятково місцевого масштабу й переходить з міського рівня на національний.

Таку думку висловив політолог Віктор Таран на своїй сторінці у Facebook, передає Новини.LIVE.

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Політолог про Ігоря Терехова

"Президент знову публічно говорить про те, що Київ не готовий до можливих блекаутів, і серед тих, з ким він радився, опинився мер Харкова Ігор Терехов. Знаю, у багатьох із вас це ім'я викликає неоднозначні реакції, і розумію чому. Далеко не всі розділяють його політичні погляди. Водночас варто чесно визнати його управлінські результати. Харків уже кілька років живе під постійними ударами. Але після кожного з них місто швидко відновлює світло, воду й транспорт, допомагає людям і залишається робочим", — наголосив Таран.

Він підкреслив: те, до чого інші міста лише готуються, для Харкова стало щоденною практикою. І саме такого кризового досвіду зараз бракує і столиці, і державі загалом.

"Показово й те, що влітку Терехова називали серед можливих кандидатів на посаду прем'єр-міністра, а за наявною інформацією він сам відмовився, щоб залишитися в місті. З ним радяться в уряді, його ініціативи підтримують народні депутати, а питання, якими він займається, давно вийшли за межі Харкова, адже йдеться про відбудову міст, житло для переселенців, підтримку прифронтових громад, освіту, медицину та місцеві бюджети", — констатував експерт.

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Тому, вважає він, такий досвід треба враховувати і використовувати, бо в умовах війни ефективне кризове управління має реальну ціну для людей.

"Але так само важливо зберігати баланс, тобто цінувати результати роботи і при цьому уважно стежити за позиціями політика, його рішеннями та цінностями. Особливо коли його роль виходить на національний рівень і він по праву може претендувати на перехід на цей рівень уже найближчим часом. Саме таке тверезе ставлення, без надмірного захоплення і без огульного критиканства, видається мені найбільш чесним і збалансованим у цій ситуації", — зазначив Віктор Таран.

Ми писали, що міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що держава повинна знизити податки на найнеобхідніші товари та харчові продукти. На його думку, замороження соціальних виплат під час війни та економічної нестабільності є неприпустимим.

Новини.LIVE інформували, що мер Харкова та голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов закликав керівництво парламенту й уряду підтримати зміни до держбюджету на 2027 рік. Йдеться про додаткове фінансування освіти, медицини, соціального захисту та прифронтових громад.